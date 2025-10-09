logo pulso
Más de 200 mil tortugas golfinas llegan a playas de Oaxaca

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente despliega acciones para proteger la anidación de tortugas golfinas en Oaxaca.

Por El Universal

Octubre 09, 2025 08:43 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 9 (EL UNIVERSAL).- Tras la llegada de más de 200 mil tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea) a las costas del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desplegó operativos de vigilancia y protección en el Santuario Playa Morro Ayuta para proteger la anidación de la especie.

En recorridos realizados del 4 al 7 de octubre, personal de la dependencia recorrió 15 kilómetros del litoral para proteger los nidos y evitar el saqueo de huevos, común en la zona, ya que registró un estimado de 200 mil nidos y la producción de cerca de 20 millones de huevos.

Profepa alertó que estas acciones se realizan pues, aunque la tortuga golfina es la especie más abundante en México, enfrenta amenazas por depredación natural, presencia de fauna doméstica y actividades humanas que comprometen su reproducción y supervivencia como el saqueo o las consecuencias del turismo masivo.

Ante ello, indicó que mantendrá vigilancia diurna y nocturna en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), con la posibilidad de realizar detenciones por saqueo o tráfico de huevos, así como acciones preventivas para reducir el impacto humano durante el periodo de anidación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El organismo recordó que la protección de esta especie es esencial para el equilibrio de los ecosistemas marinos y costeros, pues las tortugas contribuyen a la regulación de poblaciones de medusas y esponjas, además de generar alimento para aves, crustáceos y mamíferos durante el proceso de eclosión.

Anunció que fortalecerá los operativos en Morro Ayuta, considerada una de las playas más importantes de México para el desove masivo de esta especie.

