Más de 80% de restaurantes en Edomex, sin terraza

La mayoría de los establecimientos que venden comida en el centro de Toluca no cuentan con terrazas o espacios al aire libre, por lo que tuvieron que ofrecer los alimentos para llevar, al reiniciar este lunes sus actividades después de que llegaron a un acuerdo con el gobierno del estado para operar con medidas sanitarias y evitar posibles contagios por Covid-19.

"Nos sentimos realmente contentos por el hecho de que ya podemos dar ese servicio a numerosos clientes, ahorita por lo pronto en la parte de afuera que nos permiten sacar mesas para que puedan consumir sus alimentos y no para llevar.

"Hay mucha gente que tiene la necesidad de salir a trabajar y buscan en dónde consumir, entonces eso se convierte en una cuestión de primera necesidad, no les agrada tener que llevarse los alimentos para llevar, esperemos que poco a poco nos permitan dar acceso a la gente para que pueda consumir adentro", dijo Ana Arochi, administradora del restaurante Biarritz, ubicado en elcentro de Toluca.

"Es una medida adecuada, es cierto que estamos en semáforo rojo, en el que deben extremarse las precauciones, pero también debemos pensar en los restauranteros que están quebrando, porque no les permiten trabajar, pero sí les están cobrando impuestos, entonces en una modalidad así semiabierta responden a la demanda que existe, porque nosotros tenemos dónde comer y ellos subsisten", opinó Gilberto Jaimes, uno de los comensales.

Además de contar con espacios abiertos, los negocios de comida deben colocar las mesas con una separación de al menos 1.5 metros, así como un máximo de cuatro comensales por mesa.

No está autorizada la música en vivo o ambiental y el horario de servicio durante esta etapa epidemiológica será de las 6:00 a las 18:00 horas y después sólo podrán ofrecer los alimentos para llevar, según lo establece lo publicado en la Gaceta del Gobierno, con fecha del 15 de enero.

Patricio González, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México (Asbar), puntualizó que 80% de los negocios de la entidad no cuentan con un espacio libre, como exige las autoridades, por lo que será difícil para ellos trabajar en esas condiciones.

La Unión Industrial del Estado de México (Unidem) reconoció las medidas de autoridades capitalinas y mexiquenses para permitir la reapertura de restaurantes, pues ya se probó que castigar esa actividad económica no redujo los contagios por Covid-19 en la Zona Metropolitana del Valle de México y, por el contrario, han ido en aumento, pero aún son insuficientes para el repunte de este sector.