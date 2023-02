Más que separarnos, el mar nos une: Díaz-Canel

A-AA+

CAMPECHE, Cam., febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, informó que desde que han llegado a México, la brigada de 610 médicos especialistas cubanos han atendido a 167 mil 964 pacientes mexicanos lo que ha significado salvar miles de vidas del pueblo mexicano.

Al participar en la reunión bilateral México-Cuba de Salud IMSS Bienestar, en las instalaciones de la Séptima Región Naval Militar, que es encabezada por los presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el funcionario cubano detalló que también se han atendido 7 mil 365 intervenciones quirúrgicas y mil 347 partos, entre otros servicios.

Destacó que tras la visita del presidente López Obrador a La Habana, Cuba, en mayo de 2022, se firmó un acuerdo de colaboración en materia de salud, y solo dos meses después, el 21 de julio llegó a Nayarit el primer grupo de 54 especialistas de los cuales se han sumado progresivamente otros hasta alcanzar la cifra de 610 que hoy prestan sus servicios en 12 estados de la República.

"Desde el arribo de los primeros colaboradores, la brigada médica ha atendió un total de 167 mil 964 pacientes, de los cuales 33 mil 361 son pediátricos; se han practicado 7 mil 365 intervenciones quirúrgicas y se han realizado mil 347 partos, entre otros servicios. "Todo esto sin lugar a duda ha contribuido a salvar miles de vida del pueblo de esta nación", dijo.

Más que separarnos, el mar nos une, afirma presidente de Cuba

La participación de médicos cubanos en los servicios de salud de México, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es resultado y expresión que brota de la entrañable amistad entre los dos países, unidos y no separados por el mar, resaltó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

"El mar nos unió antes que separarnos y a través de las aguas círculo durante siglos el intercambio de saberes, ideales y luchas", manifestó.

Al encabezar junto al presidente Andrés Manuel López Obrador un encuentro con 61 médicas y médicos cubanos que trabajan en Campeche, el mandatario caribeño expresó la voluntad de su gobierno de seguir colaborando en áreas de interés común, como la salud, la educación, la biotecnología, el deporte, la cultura y la agricultura.

"Su presencia aquí a solicitud del gobierno mexicano se suma a los esfuerzos de este país para garantizar una atención médica integral y de calidad a poblaciones que nunca habían recibido tales servicios", le dijo al personal médico cubano presente en el evento realizado en

"Ustedes tienen la responsabilidad y el honor de contribuir con su entrega cotidiana, a la más humana de las funciones, a la consolidación de los profundos e históricos país de amistad que unen a nuestras naciones", expresó Díaz-Canel, quien recordó la figura del expresidente Lázaro Cárdenas y su respaldo a la Revolución cubana.

Además, recordó que México fue el único país de América Latina y el Caribe que no rompió relaciones con Cuba "cuando fuimos expulsados de la desprestigiada OEA".

El presidente cubano agradeció que México ha apoyado históricamente a la isla en la batalla por el levantamiento del bloqueo, "que tantos daños ocasiona a nuestra economía y en especial al sector de la salud".

"A golpe de lo que hemos llamado resistencia relativa, enfrentamos el infame recrudecimiento de esta criminal política (de Estados Unidos), que no conoció pausa ni por piedad en los momentos más complejos de la pandemia", subrayó Miguel Díaz-Canel, quien cerró su mensaje con una arenga:

"¡Viva la amistad indestructible entre los pueblos de México y Cuba!".