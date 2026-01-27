Masa de aire ártico provoca lluvias intensas y descenso de temperatura en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- La masa de aire ártico es un fenómeno meteorológico caracterizado por una extensa acumulación de aire extremadamente frío que se origina en regiones cercanas al Polo Norte. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema se desplaza hacia latitudes medias y tropicales, modificando de manera significativa las condiciones atmosféricas en los países que atraviesa, incluido México.

Según el SMN, aunque el frente frío número 30 deja de afectar directamente al país, la masa de aire ártico asociada mantiene lluvias intensas en el oriente y sureste, además de un marcado descenso de temperatura en zonas del norte, centro y oriente. Este tipo de masas frías se desplaza desde Canadá y Estados Unidos hacia el sur, impulsada por la circulación atmosférica de gran escala.

De acuerdo con el aviso meteorológico oficial, se registran lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como chubascos en Tabasco, Campeche y Quintana Roo. El SMN advierte que estas precipitaciones incrementan el riesgo de deslaves, inundaciones y crecidas de ríos y arroyos en zonas vulnerables.

El fenómeno también genera un evento de Norte con rachas de viento que alcanzan entre 90 y 110 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, mientras que en Veracruz se reportan rachas de hasta 80 kilómetros por hora. En zonas costeras del Golfo de México y la Península de Yucatán se observa oleaje de hasta cinco metros de altura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cuanto a las temperaturas, el organismo detalla valores mínimos de hasta menos 15 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila, así como heladas generalizadas en estados del norte y centro del país. En contraste, regiones del Pacífico sur y occidente mantienen temperaturas máximas superiores a los 35 grados Celsius, lo que evidencia el fuerte contraste térmico provocado por la masa ártica.

Especialistas del National Weather Service (NOAA) explican que estas masas de aire se desplazan siguiendo patrones de circulación atmosférica, afectando a Norteamérica antes de avanzar hacia latitudes más bajas. Su interacción con sistemas frontales y corrientes en chorro intensifica fenómenos como vientos fuertes, lluvias persistentes y descensos abruptos de temperatura.

El Met Office del Reino Unido señala que este tipo de eventos no solo enfría la superficie, sino que también genera inestabilidad atmosférica al interactuar con aire cálido y húmedo, lo que favorece la formación de lluvias intensas y tormentas en regiones tropicales.

El SMN indica que los bancos de niebla asociados a estas condiciones reducen la visibilidad en carreteras y zonas urbanas, mientras que las temperaturas gélidas pueden provocar congelamiento de superficies, aumentando el riesgo para la población.

La presencia de la masa de aire ártico confirma la importancia de seguir los avisos meteorológicos oficiales y comprender cómo estos sistemas influyen directamente en la vida cotidiana y la seguridad de millones de personas.