Mascarilla natural para combatir la resequedad de los pies

Aunque la primavera ya tiene los días contados, el verano viene con toda su fuerza y es algo normal que muchas de nosotras estemos preparando nuestras sandalias más cool para lucir frescas de pies a cabeza.

Sin embargo, muchas veces nos podemos quedar con las ganas de usar un buen par de sandalias al ver nuestros pies. La piel de esta parte del cuerpo es bastante delicada y según el portal web de Eucerin la piel que cubre las plantas de nuestros pies ha ido evolucionando con el tiempo para soportar la actividad física a la que exponemos nuestros pies.

Hay veces que sentimos la piel de los pies y notamos que tiene un grado de resequedad, esto hace que sea imposible el uso de sandalias; ya que lejos de una cuestión antiestética, la resequedad es una señal de que la piel necesita ayuda, porque no se está hidratando de forma correcta.

¿Por qué se reseca la piel?

El portal español de Podoactiva, señala que la resequedad de los pies es el resultado de una piel que no retiene suficiente humedad. La piel seca puede ser causada por diversos factores: los baños frecuentes, el uso de jabones fuertes, el envejecimiento, ciertas condiciones médicas, o incluso los cambios de temperaturas.

A menudo, los pies están sujetos a las presiones y fricciones provocados por superficies duras o un calzado inapropiado. Estos esfuerzos pueden ocasionar que los pies, especialmente los talones, se sequen más. La piel se vuelve más áspera y esta textura puede generar grietas. El portal web de Eucerin señala que este es un padecimiento normal, pero que si no se trata en tiempo y forma puede desencadenar en algo bastante grave.

¿Cómo evitar la resequedad en los pies?

La forma más natural para mantener la piel alejada de la resequedad es tomando agua. Al respecto, el Instituto Agua y Salud indica que beber agua es vital para mantener la piel elástica y firme. No ingerir la cantidad de agua apropiada hará que la piel se vuelva frágil y áspera en determinadas zonas del cuerpo.

De igual manera, los baños cortos ayudarán a que la piel no sufra de resequedad. Una ducha de 5 a 10 minutos al día es suficiente para mantenerse limpio y fresco, los baños más largos suelen hacer que la piel pierda humedad y, en consecuencia, se reseque, indica Dove.

Otro punto es no exponerse a cambios de temperatura ayudará a controlar la resequedad corporal. Eucerin recomienda evitar el aire seco, así como los climas extremadamente cálidos o fríos, puesto que podrían ser perjudiciales para la piel.

Ahora que conoces la mejor forma de evitar la resequedad en los pies y por qué se da esta situación, aquí te dejamos un beauty tip que te servirá para tener unos pies hermosos esta temporada.

Mascarilla casera para pies resecos

Ingredientes:

Dos cucharadas de sal de mar

Un plátano muy maduro o ½ aguacate (machacado)

Tres cucharadas de aceite de oliva, de almendra o de coco

Para esta mascarilla casera es necesario mezclar todos los ingredientes perfectamente, hasta que se forme una pasta, con consistencia no muy líquida ni muy espesa.

Antes de aplicar este tratamiento, te recomendamos remojar los pies en una cubeta con agua caliente por aproximadamente 5 minutos. Luego, con ayuda de una piedra pómez, remueve todas las células muertas.

Por último, dejar secar los pies y aplicar la mezcla. Una vez aplicada, la mascarilla deberá quedarse en el pie por al menos 10 minutos. Para retirar el exceso usa una toalla y hacer un suave masaje a los pies.

No olvides que los pies es una parte del cuerpo bastante delicada y aunque la mascarilla es 100% esta no tiene conservadores, así que es importante que si notas algo raro, suspendas toda aplicación y vayas podólogo.