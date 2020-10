Matan a balazos a 8 personas en calles de Chihuahua

Seis hombres y dos mujeres fueron asesinados a balazos en la colonia Valles de Chihuahua, en la capital del estado, y los cuerpos localizados en dos escenas distintas en el mismo sector de la ciudad la mañana de este miércoles.

Fue en las calles Valles de Santiago y 11ª donde los vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego a temprana hora de este miércoles y al llegar las autoridades localizaron a ocho personas fallecidas.

Cerca de un pozo de dicha colonia, ubicada al noroeste de la ciudad, fueron localizados tres cadáveres, mientras que otros cinco se encontraban a varios metros de este pozo.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado si estas ocho personas fueron masacradas en el lugar; no obstante, testigos de escena del crimen afirman que los cuerpos estaban amordazados y con huellas de tortura, así como impactos de proyectil de arma de fuego.

Estas mismas versiones aseguran que se trata de seis cuerpos de sexo masculino y otros dos de sexo femenino, mismos que hasta el momento no han podido ser identificados pues apenas fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para los análisis periciales correspondientes.