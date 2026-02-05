logo pulso
¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

¡UN AÑO MÁS CON FELICIDAD!

Mauricio Kuri insta a aprobar "la mejor reforma electoral"

El gobernador de Querétaro hace un llamado a fortalecer la democracia y justicia en México a través de una reforma electoral.

Por El Universal

Febrero 05, 2026 02:26 p.m.
Mauricio Kuri insta a aprobar la mejor reforma electoral

"No aceptamos dictados extranjeros", fue el enérgico posicionamiento del gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, ante la relación actual con Estados Unidos.

En el Teatro de la República, Kuri celebró un año más de la vigencia de la Constitución que otorgó un proyecto de nación y ha mantenido la solidez institucional, además refrendó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y acusó que México enfrenta acoso a su soberanía, libertades y honor.

"No está sola, cuente con nosotros", dijo el mandatario de Acción Nacional a la titular del Ejecutivo federal. También agregó que defender a nuestra patria implica no imponer intereses: "Nuestra más alta lealtad debe estar con nuestros hijos", dijo.

"Que quede bien claro, México no acepta dictados extranjeros, no admite instrucciones de nadie, no pacta su integridad y jamás nuestra dignidad", expresó.

Durante su discurso en la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, Kuri hizo también un llamado al fortalecimiento de la democracia y la justicia, para que todas las personas mexicanas tengan acceso a estos valores.

El gobernador instó, ante la presidenta Claudia Sheinbaum, a aprobar "la mejor reforma electoral". "Reformar las leyes electorales no debe distanciarnos", puntualizó.

