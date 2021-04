Mauricio Kuri sufre accidente cerebro-vascular

El candidato del PAN y Querétaro Independiente a la gubernatura del estado, Mauricio Kuri González, sufrió un accidente cerebro-vascular que requirió intervención, sin embargo, se trató de un evento leve, por lo que retomará sus actividades de campaña este miércoles.

Agustín Dorantes Lámbarri, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), informó que este accidente se registró a las 3 de la tarde el pasado lunes.

Se aclaró que este accidente no tendrá secuelas y fue leve, lo que no representa ningún riesgo a su integridad.

"Me permito informar a la sociedad y a los medios de comunicación que el día de ayer, alrededor de las 15 horas, nuestro candidato Mauricio Kuri sufrió un accidente vascular leve, como lamentablemente le ocurre a uno de cada cuatro mexicanos; fue traslado de su domicilio al Hospital Ángeles de la Ciudad de Querétaro para ser atendido por su médico familiar".

El doctor Altamirano, médico de cabecera, explicó que registró debilidad de la mitad izquierda del cuerpo y le fue detectada una arteria ligeramente obstruida, misma que se liberó con un catéter.

El médico aclaró que está en buen estado de salud y este miércoles será dado de alta, con la garantía de que no tendrá ninguna secuela del incidente.