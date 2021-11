Mauricio Toledo debe cumplir con la justicia mexicana: Sheinbaum

Ante la audiencia que se llevará el 25 de noviembre contra Mauricio Toledo para que sea extraditado de Chile, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que el exdiputado debe cumplir con la justicia en México, y pidió a las autoridades chilenas cero impunidad a los corruptos.

"La extradición la lleva la Fiscalía General de la República a solicitud de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, entiendo que participa de alguna manera Secretaría de Relaciones Exteriores, y lo que yo diría es cero impunidad a los corruptos así de sencillo".

En conferencia de prensa, la mandataria recordó que el Congreso de la Unión y la Fiscalía capitalina tuvieron suficientes elementos para su desafuero, por lo que Toledo debe cumplir con la justicia mexicana.

¿Pediría que el Gobierno de Chile no sea tapadera, cómplice?, se les cuestionó.

"Cómplice, si, no el Gobierno de Chile porque no es el Gobierno de Chile, hay todo un procedimiento que tiene que ver con la extradición. Nuestra opinión es que ahí donde está demostrado por la Fiscalía y el propio Congreso de la Unión que tuvo suficientes elementos para su desafuero pues que cumpla con lo que tiene que cumplir con la justicia en México".

Ayer martes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) dio a conocer que inició ya el juicio en contra del exalcalde de Coyoacán, Mauricio Toledo, quien es investigado por enriquecimiento ilícito y se encuentra en Chile, por lo que anunció que el próximo 25 de noviembre empezará la audiencia en aquel país sudamericano para extraditarlo.