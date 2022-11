MC denuncia que PRI ya pactó con Segob para aprobar Reforma Electoral

A-AA+

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maynez, señaló que el grupo parlamentario del PRI ya tiene un pacto con la Secretaría de Gobernación (Segob) para aprobar la reforma político-electoral que fue enviada por el Presidente de la República.

"Tenemos información de que el PRI ya pactó con el secretario de Gobernación, igual que se dio en el caso del Quinto transitorio, y va a salir en próximos días, el PRI con la noticia de que tiene una contrapropuesta de reforma electoral, que va a afectar facultades sustantivas del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que va a lastimar al Instituto y que es un hecho absurdo, inédito, porque en vísperas de la elección presidencial nunca hemos tenido una reforma electoral, por la sencilla razón de que nadie quiere tener en riesgo la certeza de la elección", explicó.

Añadió que le quieren quitar facultades de nombramientos sustantivos al INE y de regulación, "de incidencia al INE, al Tribunal Electoral, ya lo hicieron en un primer momento, de hecho, con el tema de las multas, y lo van a seguir haciendo, en contubernio Morena y el PRI. Lo está discutiendo de forma bilateral, el PRI con la Segob."

Por su parte, el diputado Xavier González Zirión, del PRI, señaló que votará en contra de la reforma electoral que envió el Ejecutivo federal, y dijo que muchos de sus compañeros de bancada también lo harán en el mismo sentido.

"Yo no voto por los demás, voto por mí, voy a votar en contra, y sé que muchos compañeros del PRI, y de todas las demás bancadas de oposición están dispuestos también a votar en contra", refirió.

Dijo que "es una reforma que atenta en contra de la democracia, y que si pasara, que no creo que vaya a pasar, significaría que viviríamos por décadas en un Estado tiránico, en un Estado retrograda de mediados del siglo XX, en una tiranía en donde el gobierno federal puede escoger quien gana y quien pierde las elecciones, y hacer trampa en ellas a su antojo."

El PRI en su cuenta de Twitter contestó a la acusación de la bancada de Movimiento Ciudadano, en referencia a que ya pactaron con la Segob para aprobar la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo federal, y afirmaron que no existe.

"Aquí no hay pactos. Pactos ustedes que llevan tres años dividiendo el voto opositor para facilitarles el triunfo a Morena. Hipócritas", tuitearon desde la cuenta oficial del Partido Revolucionario Institucional.