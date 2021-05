MC exige a AMLO "sacar las manos" de la elección en Nuevo León

El presidente del consejo de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, exigió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, "sacar las manos" del proceso electoral de Nuevo León, y afirmó que evalúan presentar una denuncia de hechos en su contra por su "abusiva intervención".

Señaló que el mandatario está sumamente preocupado, aturdido, desesperado y desquiciado porque la "entelequia" de Morena, sufre una caída permanente en las encuestas y ve a Movimiento Ciudadano "como la fuerza capaz de competirle" y lleva una amplísima ventaja en las gubernaturas de Nuevo León y Campeche, al tiempo que avanza en otras entidades como la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco.

El también coordinador de los senadores de MC, expuso en rueda de prensa en esta ciudad, que López Obrador no ha dejado de hablar de asuntos electorales, ya que "está profundamente preocupado por lo que le sucede en el país a Morena", al que, dijo, registró como partido político, "pero no lo es, es una entelequia que sirve para servirle al presidente".

Insistió en que el presidente está desesperado por la caída permanente de las preferencias electorales, y ve a MC como la fuerza capaz de competirle, ya que en los lugares donde llevan candidaturas exitosas "va adelante por una amplísima diferencia" y es el caso de Nuevo León, Campeche, mientras avanza significativamente en el Estado de México, en la capital del país, y en Jalisco aventaja con amplia diferencia en Guadalajara y Zapopan, lo mismo que en Monterrey.

"Precisamente por ello el presidente está aturdido, desesperado, desquiciado y se mete a temas que le están vedados expresamente por la ley", amparado en la Fiscalía de Asuntos Electorales, donde el Senado dejó de nombrar al titular, y corresponde hacerlo al Fiscal General, señaló Delgado.

Asentó que el titular de dicho órgano, está a cargo de Agustín Ortiz Pinchetti, un demócrata que fue consejero electoral, que siempre apoyó y ha estado vinculado al mandatario, pues fue secretario de gobierno en la primera parte de su gobierno en la Ciudad de México, y en 2006 lo propuso como titular de la Secretaría del Trabajo.

Por eso convoco "a mi amigo Agustín a que honre su trayectoria, a que no sucumba ante el afecto de un presidente que está extraviado y que abusivamente está interviniendo en las elecciones, cuando se supone que la FGR y sus fiscalías especializadas deben tener autonomía.

Delgado Rannauro insistió, "no vamos a permitir la intervención abusiva del presidente ni en este ni en ningún otro estado" y afirmó que el país tiene tantos problemas porque AMLO se meta a temas de su interés y no a los temas del interés de la patria.

"Necesitamos un presidente que se dedique a gobernar y gobernar bien. En la tragedia de México se piensa que es más importante lo que se dice que lo que se hace, y Andrés dice mucho y hace poco", apuntó.

Le exigimos desde Monterrey que saque las manos del proceso electoral y que asuma su responsabilidad de presidente de la república, que convoque a la unidad, a la reactivación económica, al desarrollo con visión de futuro y de grandeza; le pedimos que abandone la mezquindad de sentirse parte de una parte de México, señaló.

Dante Delgado dijo que MC está profundamente indignado por la investigación contra Samuel García a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero en su defensa van a llegar hasta las últimas consecuencias, porque no van a permitir ese atropello.

Ante preguntas de la prensa, señaló Delgado que el partido no tiene un Plan B, porque es lo que quiere AMLO "que es muy mañoso". A su vez el aspirante a gobernador, Samuel García, pidió al mandatario que saquen a su familia de la indagatorias, incluyendo su esposa Mariana Rodríguez y a su suegro Jorge Rodríguez. Insistió en que desconoce las investigaciones por "lavado" de dinero en su contra y reiteró su disposición de presentarse ante las autoridades para aclarar los señalamientos que supuestamente se le hacen.