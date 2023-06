MC no irá en alianza en 2024

Mérida, Yuc.- El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, afirmó que en 2024 el partido naranja competirá sin alianzas y no sólo ganarán los comicios a la Presidencia de la República, sino que también serán el grupo mayoritario en el Congreso de la Unión.

“Esto es importante precisarlo, porque hay quienes luego de traspié tras traspié, siguen insistiendo en que el camino correcto es la equivocación que ellos han seguido ininterrumpidamente durante 23 fracasos, donde la sociedad ha dicho no al proyecto que han querido imaginar”, subrayó.

Así respondió al “ultimátum” del líder nacional del PAN, Marko Cortés, de la Alianza Va por México, para que MC se una a ese bloque opositor y deje de lado los “intereses partidistas”.

En sus redes sociales, el senador Delgado Rannauro reiteró que el partido naranja no se subirá: “Advertimos que no estaríamos tocando los violines en un barco que va a pique y destinado al fracaso. Lo decimos una vez más: no nos vamos a subir al Titanic de Va por México”.

Desde Mérida, Yucatán, donde encabezó el seminario Infraestructura para el desarrollo, el senador Delgado Rannauro dijo: “Aunque no lo crean y otros no lo adviertan en este momento, MC ganará la Presidencia de la República y conformaremos el grupo mayoritario en el Congreso de la Unión”.

Destacó que MC en lugar de imaginar, construye una agenda ciudadana para el programa de gobierno de 2024.

Indicó que en breve su partido armará todo el andamiaje que permita el 5 de diciembre próximo tener a su candidato.