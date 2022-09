MC pide a Adán Augusto a corregir estrategia de seguridad

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, exhortó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a corregir la estrategia de seguridad en el país, frenar el proceso de militarización y frenar el discurso de polarización que se alienta desde el Ejecutivo Federal.

Durante la comparecencia del titular de la Segob, expuso que en el tema de la estrategia de seguridad "no se puede seguir jugando a las vencidas" entre el oficialismo y el bloque opositor, porque ello sólo afectará al país, por lo que cuestionó al funcionario federal si estaría dispuesto a revisar y corregir la misma.

Ello, agregó, sin abandonar a las policías estatales y municipales, así como consolidar a la Guardia Nacional como una instancia civil.

"Si es así, aprovechemos las horas, pero si lo que sigue imperando es la cerrazón, no cuenten con nosotros, no vamos a validar la prolongación del fracaso", apuntó.