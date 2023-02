MC pide que SSa vacune contra Covid-19 a niños de 6 meses a 4 años

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- El diputado Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, presentó un punto de acuerdo para proponer que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Salud (SSa) para que incorpore en la estrategia de vacunación contra Covid-19 a la población de 6 meses a 4 años.

Lamentó que a pesar de que existe evidencia científica sobre la seguridad y eficacia de las vacunas para toda la población, el gobierno mexicano no ha considerado a dicho grupo etario para acceder a la inmunización.

Señaló que la población de entre 6 meses y 4 años de edad no ha sido considerada para ser vacunada, pese a que, desde junio de 2022, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, autorizó que todos los niños y niñas de dicha edad reciban la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer-BioNTech o Moderna, incluso si ya han contraído el virus.

"Inclusive, el pasado 9 de diciembre de 2022, el propio CDC mencionó que los niños y las niñas en esa edad son elegibles para recibir una dosis de refuerzo bivalente de Moderna o Pfizer, dos meses después de haber recibido la segunda dosis", detalló el diputado.

El documento refiere que la Agencia Europea de Medicamentos también autorizó, desde el 19 de octubre de 2022, el uso de dichas vacunas para la población de 6 meses a 4 años, y desde entonces los países de la Unión Europea comenzaron la inmunización.

"Si bien, los niños y niñas tienen un menor riesgo de sufrir una enfermedad grave por Covid-19, no son inmunes a la enfermedad y las variantes altamente contagiosas, como delta y ómicron, aumentan la cantidad de casos y, por ende, aquellos no vacunados tienen mayores probabilidades de ser hospitalizados", aseveró el diputado Salomón Chertorivski.