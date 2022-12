MC se mantiene solo; rechaza alianzas en 2023 y 2024

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Movimiento Ciudadano (MC) aprobó no hacer alianzas y contender solos en los procesos electorales de 2023 en el Estado de México y Coahuila, así como en el federal de 2024.

La estrategia de continuar por su cuenta fue aprobada en la Convención Nacional Democrática, que se llevó a cabo este lunes en la Ciudad de México.

El coordinador Dante Delgado sostuvo que tienen elementos para ganar la presidencia de la República en 2024. Incluso, señaló que los partidos que conforman actualmente la oposición ya están en el pasado.

"Estoy seguro de que allá afuera hay millones de mexicanos que están ansiosos de tener una opción que no sea la alianza del PRIAN ni de Morena. Y, simple y sencillamente, vamos a ganar porque, por mucho, somos mejores que ellos", afirmó.

"Podemos ganar la presidencia porque somos un movimiento que mira de tú a tú a las dos alianzas de la vieja política. Porque el PAN es pasado, porque el PRI es pasado, un pasado que además ya cedió a las tentaciones del presidente; porque Morena y sus satélites también son pasado y porque solo nosotros somos futuro", subrayó durante el evento.

Además, destacó que gobiernan Nuevo León y Jalisco, que no sólo son de los estados más poblados, sino también de los más productivos.

"Gobernamos Guadalajara y Monterrey, ciudades en las que Morena no ha podido entrar y donde ya no va a entrar", afirmó.

Incluso, señaló que la Ciudad de México es el lugar del país con más "hambre de cambio", tras la falta de resultados de Morena.

"Además, piénsenlo, la Ciudad de México, es donde el presidente y Morena están peor calificados. Es la ciudad más antipriísta del país", expuso.

El líder emecista también aprovechó para hacer una mención especial a Mariana Rodríguez, quien acompañó a su esposo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

"Una mención especial a una joven que es orgullo entre todas y todos nosotros, Mariana Rodríguez, una joven brillante, sensible, comprometida, que nos está enseñando nuevas formas de ayudar", expresó.

En un encuentro posterior con medios de comunicación, Dante Delgado explicó que van a proponer que de febrero a junio del próximo año tengan reuniones con especialistas para perfilar la agenda de gobierno ciudadano, de cara a las elecciones de 2024.

A partir de junio, dijo, podrían tomar decisiones en torno al candidato. Sin embargo, puntualizó que no lo harán antes porque no quieren caer en el "juego" del presidente.