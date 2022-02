Cancún, QR.- Antes de que "lo bajen" de la candidatura de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Quintana Roo, el actor Roberto Palazuelos decidió "bajarse", tras dialogar con el dirigente nacional, Dante Delgado.

Explicó a El Universal los detalles de la conversación que sostuvo con Delgado, quien le explicó que había muchas presiones al interior del partido, ante su posible designación como candidato: "Lo vi muy presionado, muy preocupado por su marca y pues le dije que mejor me hago a un lado y me respondió que sí, que era mejor que me hiciera a un lado", relató.

"Me bajo antes de que me bajen, porque hay un grupo dentro de MC que se siente ofendido y preocupado por mis declaraciones y cómo pueden manchar la imagen de la marca", expresó.

Sobre el senador de Morena José Luis Pech, quien podría ser designado candidato, Palazuelos lo describió como un hombre por el cual siente un gran respeto, que no está bien posicionado, pero es el que menos negativos registra.

Movimiento Ciudadano (MC) formalizará la invitación al senador de Morena José Luis Pech Várguez para que sea su candidato a la gubernatura de Quintana Roo, anunció este viernes el partido, luego de que Roberto Palazuelos declinara en su búsqueda de la candidatura.