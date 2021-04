"Me callan porque hablo fuerte": Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo tiene una abierta confrontación con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien lo dejó fuera de las listas de aspirantes morenistas a una diputación "plurinominal", lo que llevará al octagenario político a impugnar el hecho ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

"Como hablo fuerte, por eso me quieren callar. Me callan porque abiertamente digo mi posición", declaró.

En entrevista, el diputado federal advirtió que peleará una posición dentro de la Cámara de Diputados, para lo que será la nueva conformación de legislatura.

"Yo no me quiero ir de la vida parlamentaria sin aprobar temas pendientes, creo tener el conocimiento, el prestigio, para hacerlo", indicó.

Muñoz Ledo alertó que es evidente el endurecimiento del régimen político en el país. "Se tuvo una amplia victoria en 2020 para crear una gran fuerza política democrática; sin embargo, al interior de Morena se abusa de esa fuerza del régimen para volver al sistema autoritario de antes".

"Eso es inadmisible, moralmente deleznable y sobretodo históricamente trágico, que un régimen que elegimos para instaurar la democracia, se haya endurecido y se vuelvan a cometer los mismos atracos. Ese es el tema: el endurecimiento", apuntó.

Sugirió que si Mario Delgado dice tomar decisiones al interior de Morena, por instrucciones del Presidente de la República, es necesario entonces que Andrés Manuel López Obrador lo aclare.

"No podemos fundar la democracia en un régimen de silencios, de servilismo, de querer hacer una clientela servil", subrayó.