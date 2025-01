"Me canso ganso" y "Becas Benito Juárez", entre los nombres de nueva colonia 4T

Ante el cambio en el nombre a calles como "Me canso ganso" y "Acúsalos con tu mamá" en la nueva colonia Cuarta Transformación, ubicada en Tultitlán, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que fue decisión del gobierno municipal, pero manifestó que en su opinión es mejor poner nombres que recuperen la memoria historia de México.

"Pues es decisión de ellos, la verdad yo creo que es mejor poner nombre de recuperar la memoria histórica de México, pero bueno si así le quisieron poner pues es decisión de ellos", dijo a pregunta expresa en conferencia de prensa.

El pasado 18 de diciembre, EL UNIVERSAL informó que desde hace poco más de dos semanas habitantes de las que eran conocidas como las colonias Fimesa II y III vieron a personal del gobierno municipal colocar letreros para nombrar calles, notando que no sólo son alusivas a la Cuarta Transformación, sino que incluso así fue nombrada ya como parte de un esquema de regularización.

Ante esta situación, vecinos han manifestado que nadie les avisó sobre el nuevo nombramiento de la colonia y menos de las calles, por lo que temen que les pueda atraer problemas en cuanto a trámites y servicios.

Estos son algunos de los nuevos nombres que recibieron las calles son "Becas Benito Juárez", "Banco del Bienestar", "Revolución de las Conciencias", "Tren Maya", "Tandas para el Bienestar", "Reforma Judicial", "Tianguis del Bienestar", "Me canso ganso", entre otras.