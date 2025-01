Sheinbaum niega negociación con los Yunes

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hasta donde ella sabe no hubo negociación para que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez votara a favor de la reforma al Poder Judicial a cambio de que se le quitaran las carpetas de investigación en su contra y de su papá, el senador suplente, Miguel ángel Yunes Linares.

En conferencia de prensa y ante la posibilidad de que el senador veracruzano se adhiera a Morena, la jefa del Ejecutivo federal señaló que es una decisión que le corresponde al partido guinda.

"Lo que entiendo es que fue una decisión de ellos y también se ha dicho que fue para quitarles las carpetas de investigación que llegaron a tener. Es una decisión de ellos haber votado en su momento a favor de la reforma al Poder Judicial, no hubo una negociación", respecto a unirse a Morena dijo "es una decisión que tiene que tomar la dirigencia de Morena de que si de acuerdo con los estatutos pudieran entrar".

"Es una decisión de ellos haber votado las propuestas que envió su momento el presidente y que hemos estado enviando. Entonces la decisión de si entran o no a Morena le corresponde a la dirigente", dijo.