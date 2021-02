"Me da mucho gusto verte", dice AMLO "Lord Molécula"

Este viernes, el youtuber Carlos Pozos "Lord Molécula" regresó a las conferencias mañaneras luego de haberse recuperado de Covid-19, lo cual fue celebrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Palacio Nacional, López Obrador dio la palabra a "Lord Molécula", a quien le expresó su apoyo por la muerte de su padre por coronavirus.

"Me da mucho gusto verte y verte muy bien. Mucho gusto que estés aquí de nuevo con nosotros", expresó López Obrador.

"Post Covid", bromeó el Presidente al darle la palabra al youtuber.

"Te abrazo, te apoyo en lo que has padecido, sobre todo por la muerte, por el fallecimiento de tu papá, y en efecto, es muy triste lo que está sucediendo por la pandemia porque muchos no pudieron salir adelante, se nos adelantaron y también decir que muchos sí pudimos salir y eso es lo que deseamos, que cada vez haya menos fallecimientos y que podamos resolver el problema.

"Yo estoy optimista porque ya vamos a tener acceso a la vacuna y eso nos va a proteger. Recientemente comienzan a bajar los casos de contagio, pero todavía tenemos la pandemia", expresó el Presidente.

"Abrazarte como lo hago a todos los que han padecido, han sufrido por la pérdida de sus seres queridos y vamos a seguir adelante, tenemos que seguir luchando", agregó.