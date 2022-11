Me dejaron sin posibilidad de pedir libertad anticipada: Duarte

A-AA+

"Es una chicanada oficial", dijo el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte al aclarar que no fue vinculado a proceso por desaparición forzada, sino más bien por obstaculizar una investigación sobre dicho delito, lo que lo deja sin posibilidad de solicitar su liberación anticipada.

El pasado 17 de noviembre, la Fiscalía de Veracruz dio a conocer que había logrado imputar a Duarte por el delito de desaparición forzada y que un juez le dictó la medida de prisión preventiva justificada por un año y seis meses de investigación complementaria.

En entrevista para Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el exgobernador aclaró que no se vinculó por el delito de desaparición forzada "el cual es grave", sino por obstaculizar la investigación de la presunta desaparición del cuerpo de un agente de la policía del Estado.

El exgobernador señaló que de ser así, entonces se le hubiera dictado prisión preventiva y no la justificada.

"Es una chapucería decir que me vincularon a proceso por delito de desaparición forzada, es un delito de lesa humanidad, es un delito fuerte. En la propia audiencia pregunté si se me estaba acusando de haber participado en desaparición de persona alguna y la respuesta contundente fue no", expuso Javier Duarte.

Javier Duarte fue sentenciado en 2018 por asociación delictuosa y lavado de dinero luego de que solicitó llevar a cabo un procedimiento abreviado en el que se declaró culpable de ambos delitos.

Como resultado de ello, fue condenado a pasar nueve años en prisión, a pagar una multa de 58 mil pesos y la confiscación de 50 bienes que supuestamente eran producto de los desvíos de recursos que la FGR le imputó durante su administración en Veracruz.

Por ley y por el tiempo que ha pasado en prisión, el exgobernador de Veracruz tenía la posibilidad de solicitar su libertad anticipada ya que, por la nueva imputación, dijo Duarte, no le será posible.

"Es una chicanada oficial", dijo, "por qué les apuraba hacer la audiencia el pasado miércoles, pues porque el miércoles 23 de noviembre tenía ya mi audiencia para poder acceder a un beneficio preliberacional frente a un juez federal de ejecución penal... reunía todos los requisitos para obtenerlo: cumplir más de la mitad de mi condena, buena conducta, plan de actividades, pagué la multa en caso de reparación de daño; sin embargo con esta vinculación de proceso ya no puedo cumplir con estos requisitos, porque uno es no estar sujeto a un proceso penal".

Por último, señaló que físicamente está bien "pero anímicamente muy maltratado, son 5 años de no ver a mi familia".