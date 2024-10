“Me despedí de mi casa”

Acapulco, Gro.- Habitantes de las colonias San Agustín, Casas Palenque y Los Órganos claman ayuda de las autoridades. Muchos perdieron su casa por el desbordamiento del canal San Agustín a causa de las lluvias provocadas por el huracán “John”.

Se sienten olvidados por el gobierno y creen que se debe a que en sus colonias, ubicadas por la carretera federal México-Acapulco, se registraron saqueos.

En esa zona del puerto de Acapulco desembocan tres afluentes que se conectan con el río La Sábana, y que arrastraron más de 10 casas de material, entre ellas la de la familia García Carmona, que además perdió una camioneta y dos motos que les llevó años adquirir.

De oficio comerciante, Rosa Brenda Carmona Herrera, esposa de Luis Enrique García Hernández, narra que durante el paso de “John” vio que el canal que pasaba junto a lo que fue su casa estaba creciendo rápido por la intensa lluvia.

Rosa Brenda recuerda que al salir por última vez de su casa, en medio de la lluvia, cerró la puerta y se despidió de ella: “Por las lluvias no me quedó nada, pero recuperé a mis niños, fue lo principal, porque lo demás se recupera. Cerré la puerta de mi casa y me despedí de ella, yo sabía que se iba a ir, apagué la luz”.

Gloria Hernández Gatica está a punto de perder su departamento del fraccionamiento Casas Palenque. Cuando se desbordó el canal, el agua se llevó los cimientos de su vivienda, la de su hermano y la de un vecino, todos en la calle Salmón.

“Está a punto de colapsar y nuestro temor es que ya viene el otro ciclón y yo creo que se va a terminar de caer todo. Aquí lo que más necesitamos ahorita, es ver si se puede construir un muro de contención”, pidió.