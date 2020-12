"Me encantaría regresar a Monterrey", afirma Herrera

El técnico del América, Miguel Herrera habló después de la eliminación de las Águilas en el Guardianes 2020 y confesó que si su ciclo termina en el cuadro azulcrema, le gustaría regresar a Monterrey para dirigir.

"Monterrey es una plaza extraordinaria, estoy muy feliz en el América, pero si en algún momento no tengo trabajo o mi ciclo en el América termina, me encantaría regresar a Monterrey, orgulloso de que mi nombre se maneje en esas instituciones", comentó en entrevista para ABC Radio.

El "Piojo" tuvo la experiencia de dirigir a los Rayados en 2004, equipo con el que llegó a dos finales de Liga pero no pudo consolidarse campeón. Por otro lado, el tímonel del América confesó que el equipo está triste pero ahora se tienen que enfocar en la Liga de Campeones de la Concacaf.

"Estamos tristes y apenados con la afición, la expectativa era alta, pero bueno no hicimos un buen partido de regreso, fallamos mucho, pero tenemos que recuperarnos pronto porque tenemos un torneo en puerta, hay que estar listos para lo sigue. Ahora tenemos que ir a buscar la Concacaf con lo que tenemos, porque tampoco tenemos mucho, tenemos dos bajas la de Emanuel y Benedetti, a seguir trabajando y con eso buscaremos el título, hay que salir a buscarlo", apuntó el timonel", finalizó.