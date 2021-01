Me jubilaré al terminar mi sexenio; no seré dirigente eterno: AMLO

Al apurar a su gabinete a terminar las obras y programas que ha impulsado su administración para no dejar nada inconcluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el 2024, al terminar su sexenio, se jubilará y dirá "misión cumplida" porque no será un dirigente permanente y "no hay que caer en el necesariato, en decir, ¿quién me va a sustituir?". "Por eso me dicen algunos: '¿Por qué la prisa?, ¿por qué es tan intenso?' Bueno, porque se nos va a terminar el tiempo y yo soy maderista, estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección. Yo voy a terminar a finales de septiembre y ya me retiro, me jubilo, misión cumplida. No voy a estar como dirigente permanente, eterno, no hay que caer en el necesariato, en decir ¿quién me va a sustituir?", expresó.

Al inaugurar la Universidad para el Bienestar "Benito Juárez" en este estado, el titular del Ejecutivo federal aseguro que hay "gente buena" que darán continuidad a la lucha por la cuarta transformación, por lo que es necesario entregar la estafeta a las nuevas generaciones. "Hay que pensar en el relevo generacional; por eso también todo lo que hagamos por los jóvenes, es importante para garantizar hacia el futuro la continuidad de movimiento de transformación; es decir, que se siga luchando por la justicia, por la democracia, que no se permita la corrupción, que no se permita los lujos en el gobierno, que se actúe con austeridad republicana", dijo.

Acompañado por el gobernador Héctor Astudillo, el presidente López Obrador señaló que en el programa "Sembrando Vida" hay 20 mil sembradores que cultivan 50 mil hectáreas, pero como había anunciado antes en Petatlán, se ampliará para que pobladores decidan plantar árboles frutales y maderables en vez de marihuana y amapola, a quienes les pidió que no se demoren mucho para que antes de 2024 puedan cosechar y no dejar nada inconcluso. "No demorarnos mucho, porque ya no es la intención estar iniciando siembras en el 2022, 2023, porque, si lo decide así el pueblo, nosotros vamos a terminar en septiembre del 24 y yo no quiero dejar nada en proceso, nada inconcluso".

Garantizó que mientras él esté en el gobierno no faltarán recursos para "Sembrando Vidas" y las Universidades "Benito Juárez", pero advirtió que ya después "pues ya no sabemos y -toco madera- no vaya a suceder que regresen los que estaban dedicado a saquear, a robar y no les importaba el pueblo. "De todas maneras, hay que actuar de manera precavida y apurarnos", dijo. El presidente López Obrador se comprometió a buscar la forma y buscar los recursos para la ampliación de la carretera de la Costa Grande de Guerrero.

"Vamos a buscar la forma de que se amplíe con los libramientos que se proponen. Voy a darle instrucciones al ingeniero Jorge Arganis (titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes) para que se cumpla con este compromiso que estoy haciendo. "Ya en el caso de la Costa Chica ya de San Marcos hasta los límites con Oaxaca está contemplado el que se amplíe la carretera hasta donde está, de donde está, a los límites con Oaxaca. Ya tiene esa instrucción el ingeniero Arganis y ahora vamos a pedirle que tome en cuenta también la ampliación de esta carretera", aseveró.