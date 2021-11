"Me preocupa el trabajo, no la imagen", dice Sheinbaum a El País

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), prioriza el trato con la gente a pesar de que es criticada por su aparente frialdad, afirma Javier Lafuente, periodista del diario El País.

Medidas homólogas como las del Presidente de alejarse de la ostentación de recursos para servidores públicos son comunes para la Jefa de Gobierno: viaja en un auto sin mayor seguridad que una camioneta al frente; además de ser conducida por un conocido de Sheinbaum, cuya procedencia es de índole civil: no cuenta con credenciales de oficial de seguridad ni de mayores rangos.

No obstante a ello, la importancia de Sheinbaum por la cercanía con la ciudadanía la resume en una noche durante diciembre del año pasado, "en el peor momento de la pandemia en la capital", cuando llegó al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CdMx y, ante el colapso hospitalario y la falta de ambulancias, ella se comunicó con las personas que llamaban a la línea de emergencias sin decir quién era.

"¿Y todo eso por qué no lo ha querido contar?", le preguntó Lafuente.

"Me preocupa el trabajo, no la imagen. Yo sé que hice lo que tenía que hacer", le respondió.

Sin embargo, a través de un esfuerzo por sus colaboradores, Sheinbaum se alejó de esconder su exposición pública y abrió las puertas de su persona para El País, publicación en la que la Jefa de Gobierno será portada en su siguiente suplemento dominical.

El encuentro se llevo a cabo a finales de octubre en las inmediaciones del Ayuntamiento de la Ciudad de México, lugar donde se establecen las oficinas del Gobierno de la CdMx, y fue la ocasión que tuvo Claudia Sheinbaum para hablar sobre su gestión como Jefa de Gobierno, sus posturas con respecto a controversias que rodean su administración; y su relación laboral con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sheinbaum expresó lo contradictorio que sería el estar en notables diferencias con el Presidente López Obrador, después de todo forman parte de un mismo movimiento; incluso ante aspectos como la negativa del Ejecutivo para no usar el cubrebocas, aspecto que consideró que no sería esa la causa para su división, cosa que expreso, no obstante tampoco criticó de López Obrador.

Por el otro lado, reconoció el origen de algunas de las discrepancias que podrían surgir con él a través de sus respectivas formas de gobernar: tales motivos como el lugar de origen, el área de estudio, entre otras cosas.

"Él [AMLO] estudió Ciencias Políticas y yo Física; yo soy mujer, él hombre; él es de Tepetitán, en Tabasco, yo soy chilanga [de Ciudad de México]. Claro que hay maneras distintas de entender el mundo sencillamente por dónde vienes, pero hay una coincidencia muy grande en las transformaciones que requiere el país", declaró para El País.

ENTRE MONUMENTOS Y CONTENCIONES: SHEINBAUM Y EL FEMINISMO

Uno de los temas polémicos durante la actual administración de Claudia Sheinbaum en la capital del país es el manejo que ha tenido con respecto a las diversas manifestaciones por parte de agrupaciones feministas: la protección de monumentos históricos, el cerco que rodeó a Palacio Nacional durante las movilizaciones del 8 de marzo; la respuesta de los cuerpos de seguridad a las protestantes, o la falta de injerencia ante las opiniones expresadas por el Presidente López Obrador entorno al feminismo y las causas de su lucha.

Ante esta cuestión, Sheinbaum expresó para El País que no comprendía aquella noción en que, como las mujeres han sido sujetos de violencia sistémica, ellas deben de violentar en igual forma. Sobre los destrozos por parte de las manifestantes, la Jefa de Gobierno las calificó como actos fascistas, poniendo de ejemplo la quema de librerías.

"Como Jefa de Gobierno me corresponde también proteger los monumentos históricos, contener si van a violentar a una persona que va pasando por la calle; y también tengo que evitar que quemen una librería. Y por eso no deja una de ser feminista", dijo a Lafuente.

Como forma de contrarrestar dichos actos, Sheinbaum manifestó que la vía pacífica es la más adecuada, ya que aseguró que "convences a más gente cuando eres pacífico que con estos actos violentos".

Mujeres de diferentes colectivas feministas marcharon para exigir justicia por la salvadoreña Victoria, víctima de feminicidio por parte de elementos de la policía en Tulum, Quintana Roo. El inicio de la protesta fue en el Monumento a la Revolución y terminó en Palacio Nacional. Foto: Graciela López, Cuartoscuro.

Con respecto a los comentarios de López Obrador, Sheinbaum aseguró que el Presidente es "un hombre profundamente feminista", esto por su elección de mujeres para ocupar los puestos de su gabinete, cosa que, añadió Sheinbaum, sucede desde que AMLO ocupó el puesto de Jefe de Gobierno en el 2000.

De igual forma, agregó la importancia del movimiento feminista como lucha crucial que, en conjunto con otras, conforma el proyecto de transformación del país; de lo contrario, su inexistencia, los objetivos cumplidos por dicha transformación serían parciales.

"Yo digo que en ese movimiento, si no están incluidas las mujeres, no es movimiento de transformación. Pero no al revés. O sea, yo no me voy a agarrar de las manos de cualquier mujer, de cualquier partido político, independientemente de lo que piense del país, solamente porque sea una mujer. El movimiento feminista tiene que ser parte de eso, porque, si no, se aísla y se convierte en algo que no tiene que ver con la gran transformación de la vida pública de México".

SHENIBAUM EN 2024: LAS ASPIRACIONES PRESIDENCIALES

Lafuente no esconde el hecho de que Sheinbaum se muestre un tanto renuente a hablar sobre la posibilidad de que encabece la candidatura presidencial en 2024 por Morena; sin embargo, es un tema que "ya no oculta".

El motivo de su evasión, explica el periodista de El País, se debe a que Sheinbaum considera que el pensar en dicha aspiración perjudicaría a la Ciudad. "Para mí lo más importante es la continuidad de la Cuarta Transformación y la unidad del movimiento en torno a ello", declaró.

Por su parte, la Jefa de Gobierno apela a que el tiempo dictará la decisión final sobre la candidatura, puesto que ella, al igual que en declaraciones emitidas anteriormente por el Presidente, espera al resultado de la encuesta interna entre los integrantes del Partido para designar al o la candidata presidencial.

"Hubo dos cosas que nos ayudaron mucho a resolver conflictos: Una, que se pueden hacer encuestas para elegir a los candidatos, eso está en los estatutos de Morena", dijo López Obrador durante una conferencia matutina a mediados de octubre de este año.

Finalmente, al ser interrogada sobre si México estaba preparado para una mujer Presidenta, Sheinbaum abogó que la candidatura presidencial consta en lo que uno representa, y no tanto sobre las cuotas de pertenecer a determinado grupo social o de alguna minoría, siendo mujer su caso particular.

"Perdón, pero es como si cuestionamos que México esté hoy preparado para tener un presidente joven, o uno viejo. Yo creo que se trata de aquello que representas".