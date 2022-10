"Me quieren eliminar a la mala" en Morena": Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Sin mencionarlos por su nombre, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, acusó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y al canciller Marcelo Ebrard, de patrocinar los ataques y la "guerra sucia" en su contra para "eliminarlo a la mala" de la sucesión presidencial.

En un video difundido en sus redes sociales, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado recordó que a lo largo de su vida política ha afrontado calumnias, intrigas, infamias y se ha enfrentado al poder económico, pero también al poder político y, "siempre gracias a la gente, gracias a Dios, he salido adelante, porque impera la verdad y aunque tardía, también la justicia".

"Hoy, desde que decidí participar como aspirante a suceder al presidente López Obrador, era normal, se han multiplicado las descalificaciones y los ataques no sólo externos, sino internos, promovidos, patrocinados y tolerados desde las oficinas de la aspirante y los aspirantes al mismo cargo, algo lamentable. La campaña anticipada ha provocado esta situación y se reedita y se recicla la ´guerra sucia´ en nuestra contra, porque se quiere eliminar a la mala, con dinero legal o ilegal y con estrategias burdas para quienes aspiramos legítimamente en mejorar y continuar la transformación de nuestro país".

Al referirse a las presuntas conversaciones con el presidente del PRI, Alejandro Cárdenas, que reveló la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, Monreal Ávila lamentó que haya quienes aplauden que desde el poder se actúe ilegalmente y se viole la Constitución impunemente, por lo que reiteró que acudirá ante las instancias judiciales que correspondan.

"Independientemente del contenido basura, falso y truqueado de las intervenciones privadas ilegales, de las conversaciones privadas, es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnera la ley a capricho del gobernante o de la gobernante y no sucede nada, no hay ninguna consecuencia, sigue todo igual y se le aplaude", puntualizó.

Además, advirtió que estos ataques ilegales en su contra tendrán consecuencias políticas. "Al menos por mi parte creo que ya se ha iniciado una ruta política de difícil retorno que en efecto terminará como boomerang para quienes creen que la intriga, la falsedad, han triunfado a partir de ayer", sentenció.

Ricardo Monreal insistió en que cuando en una sociedad la ley se viola por la propia autoridad sin ningún recato y sin ninguna consecuencia, el sistema de gobierno comienza a degenerarse y a deformarse en perjuicio de la sociedad y de la confianza del ciudadano.

"No voy a ceder, no voy a cejar hasta que se cumpla la Constitución y la ley, porque creo que México, nuestros hijos, merecen una clase política más honorable, más escrupulosa, que respete la ley, que rinda cuentas, que genere confianza, que concilie. México necesita reconciliación nacional y no nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar, vamos a luchar porque vale por México hacerlo", finalizó.