Me reuniría con expresidentes, si ellos me lo piden: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si los expresidentes se lo piden estaría dispuesto a reunirse con ellos para dialogar sobre los temas del país.

En su conferencia de prensa el titular del Ejecutivo fue cuestionado, en el sentido, que si lo busca un exmandatario para intercambiar opiniones aceptaría.

"Si desde luego, dialogo todo el tiempo con políticos, empresarios, intelectuales, con todos los ciudadanos, indígenas, campesinos obreros, profesionales, con todos, siempre estoy dialogando".

Señaló que en lo que no está de acuerdo, porque no es conveniente es actuar de manera espectacular y demagógica porque no hace falta.

"Si se necesitara convocamos a una reunión con todos los dirigentes políticos, pero vamos bien", señaló el mandatario.

"Y no mezclar las diferencias que tenemos en lo político con la función del gobierno".