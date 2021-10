Me sentiría muy honrado de ser inquilino de Palacio Nacional: Noroña

Al pronunciarse a favor del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación, el diputado Gerardo Fernández Noroña dijo que se sentiría "muy honrado de ser el inquilino de Palacio Nacional, francamente".

En tribuna, el vicecoordinador del Partido del Trabajo en San Lázaro declaró que "los sepultureros del PRD desprecian la posición política más importante que tiene la República, el honor más grande que puedes tener, que es ser el presidente de la República, nuestro compañero presidente a mucha honra".

"Larga vida al compañero presidente López Obrador, larga vida a esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación", expresó en la Cámara de Diputados el aspirante a la Presidencia de México en 2024.

A través de redes sociales, Fernández Noroña contó también que tuvo que defender en tribuna al canciller Marcelo Ebrard y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de "los ataques rabiosos de los paniaguados".

Indicó que mientras defendía a Sheinbaum, una diputada de Morena gritó: "próxima presidenta", pero él comentó: "no me subestime compañera".

"Ellos no tienen candidatos o candidatas a la Presidencia, ni modo que va a ser su jefe el señor X junior (Claudio X. González), ni modo que va a ser el señor Hoyos (Gustavo de Hoyos) (...) Entonces no tienen candidatos y vienen aquí cobardemente a enfrentar.

"Monreal puede ser un candidato de ustedes, ciertamente, pero no creo que acepte semejante indignidad. Entonces vienen a atacar aquí a muy valiosos compañeros como el canciller Marcelo Ebrard, que ha hecho un trabajo espléndido, brillante, verdaderamente destacable.

"O a la compañera Claudia Sheinbaum que ha hecho un trabajo extraordinario como jefa de Gobierno en la capital del país", declaró Fernández Noroña.

"Quién sabe, no me subestimes compañera, quién sabe", externó Fernández Noroña ante la expresión de la legisladora.

El legislador del PT también dio el significado de "paniaguados", según la Real Academia de la Lengua: "persona allegada a otra y favorecida por ella".