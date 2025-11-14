Me vieron débil por ser mujer, pero sigo con la 4T, afirma Sheinbaum

CAMPECHE, Camp., noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que quienes han impulsado en los últimos días campañas en contra de su gobierno pensaron que por ser mujer se iba a "quebrar, a doblar" pero advirtió que no pasa nada y que sigue con la llamada Cuarta Transformación.

Al encabezar el banderazo de inicio de obras del proyecto "Agua para Campeche", la jefa del Ejecutivo federal afirmó que por más que paguen campañas en contra de su gobierno, el pueblo "no se va con la finta" y sigue cerca de su gobierno.

"Ahora que han hecho cantidad de campañas y campañas en contra nuestra, no pasa nada, la gente sigue cerca de su gobierno, y eso es porque, por más que paguen en las redes sociales, la gente ya no se va con la finta, como antes. La gente sabe lo que ocurre en nuestro país, que es una gran transformación de la vida pública, es parte de las grandes transformaciones que estamos viviendo.

"Creyeron, además que porque era mujer o me vieron débil, yo que sé, nos íbamos a doblar nos íbamos a quebrar. Nada. Aquí seguimos con la cuarta transformación de la vida pública de México".

Sheinbaum alista proyectos en Campeche

Acompañada por la gobernadora Layda Sansores, la jefa del Ejecutivo federal indicó que dentro del proyecto "Agua para Campeche" se construirá una batería de pozos a 30 kilómetros de la ciudad de Campeche, un acueducto y seis tanques de almacenamiento para sustituir los actuales pozos que ya suministran agua salitrosa.

También detalló que se construirán líneas de distribución y tanques de almacenamiento para suministrar agua potable hacia la ciudad de Xpujil.

"El objetivo es que las y los campechanos tengan acceso al agua potable así de sencillo.

"Claro lleva distintas acciones, pero el objetivo principal es llevar agua potable a cada una de las viviendas", dijo.

Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), destacó que estas obras tendrán una inversión de mil 400 millones de pesos, las cuales beneficiarán a 262 mil habitantes, y se generarán más de 3 mil empleos entre directos e indirectos.

Indicó que se prevé que la obra sea concluida en abril de 2027.