Médicos cubanos son extraordinarios, afirma Zoé Robledo

A-AA+

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, justificó la contratación de 412 médicos cubanos al argumentar que "son extraordinarios" y reveló que para los residentes mexicanos que carecen de experiencia son una especie de coordinadores educativos.

En su comparecencia ante comisiones del Senado en el marco de la glosa del 4 Informe de Gobierno fue cuestionado por legisladores de oposición por este programa de contratación de médicos extranjeros, a lo cual respondió que los isleños "impactarán en zonas del país donde no ha habido cirujanos, porque no están distribuidos en la ciudades, sino en los lugares más apartados donde hay no hay cobertura de especialistas para la población sin seguridad social.

"Ojalá hubiera muchas instituciones como los servicios de salud de Cuba, donde se puede hacer un convenio a la par entre instituciones y no tener que irnos a la contratación individual", dijo e insistió en que "ha sido extraordinaria su participación porque en esas unidades donde por primera vez hay residentes de las especialidades troncales, pediatría, cirugía interna, anestesia, necesitan alguien que sea un coordinador educativo, y los médicos cubanos están haciendo esas veces".

Son profesionales con experiencia de varios años, "no son como los residentes, que están apenas concluyendo; ya tienen varios años, 10 años en promedio de profesionalización". continuó.

Aseguró que el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con finanzas fuertes que le dan 13 años de suficiencia financiera, "y hoy puedo informar que es un IMSS en recuperación, en crecimiento y en transformación" y con visión social.

Dijo que gran parte de esta salud financiera tiene su origen en los ingresos obtenidos a través de las cuotas obrero-patronales, que se ubican en 15.1%, esto es, 47 mil 748 millones de pesos adicionales a lo presupuestado para este 2022.

"Hoy el IMSS tiene un saldo contable que le brinda 13 años de suficiencia financiera. Las reservas financieras del IMSS pasaron de 278 mil millones de pesos al cierre de 2019 a 401 mil millones de pesos al día de hoy", subrayó.

Indicó que "hoy hay un récord histórico, hoy el empleo formal alcanzó la cifra de 21 millones 637 mil 844 puestos de trabajo".

A su vez, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Pedro Zenteno, señaló que la institución está en proceso de transformación para mejorar su servicio.