logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Fotogalería

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Médicos del INR denuncian acoso laboral en San Lázaro

Médicos del INR y Hospital Infantil denuncian hostigamiento y falta de recursos en el sistema de salud

Por El Universal

Noviembre 11, 2025 04:50 p.m.
A
Médicos del INR denuncian acoso laboral en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En la Cámara de Diputados, acompañados de legisladores del PAN, médicos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) "Luis Guillermo Ibarra Ibarra" denunciaron la falta de insumos para realizar su trabajo, hostigamiento sistemático y acoso laboral de parte de sus autoridades.

Una situación similar a la que padecen los médicos del Hospital Infantil de México "Federico Gómez", quienes denunciaron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene retenido un porcentaje de su presupuesto para este año, por trámites administrativos, y debido a la falta de recursos se han tenido que reducir el número de cirugías programadas.

En un documento enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum y entregado a la Cámara de Diputados, los médicos del INR acusaron a Humberto Moheno Díez, titular de la Dirección de Administración del Instituto, de ser el responsable de "un deterioro evidente" en cuatro años que lleva en el cargo, desde el 16 de agosto de 2021.

Detallaron que faltan insumos básicos, la ropa quirúrgica en condiciones deplorables, instalaciones deterioradas, servicios críticos inhabilitados durante más de un año, como el tanque terapéutico y el sistema de vacío, y pacientes obligados a pagar estudios externos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por lo que hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que resuelvan la falta de recursos en el INR.

Jorge Laurentino Espinal Moreno, adscrito en el Departamento de Control e Integración Presupuestal, dijo que la falta de recursos y las instalaciones en malas condiciones derivan en una "atención de menor calidad para los pacientes".

"Existe un recorte de presupuesto, pero también existe un mal uso de los recursos por parte de las direcciones, es una realidad, esto ha traído como consecuencia una falta de insumos básicos. Todo ello constituye una violación directa al artículo cuarto de la Constitución y a los derechos humanos de quienes acuden a nuestro hospital, buscando atención, esperanza y dignidad", dijo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Médicos del INR denuncian acoso laboral en San Lázaro
Médicos del INR denuncian acoso laboral en San Lázaro

Médicos del INR denuncian acoso laboral en San Lázaro

SLP

El Universal

Médicos del INR y Hospital Infantil denuncian hostigamiento y falta de recursos en el sistema de salud

Encuentran sin vida a niña de 4 años en Juchitán
Encuentran sin vida a niña de 4 años en Juchitán

Encuentran sin vida a niña de 4 años en Juchitán

SLP

El Universal

El cuerpo de Noelia Daylen S. G. fue hallado en operativo de la Secretaría de Marina

Se busca ofrecer vivienda a bajo costo a personas sin hogar
Se busca ofrecer vivienda a bajo costo a personas sin hogar

Se busca ofrecer vivienda a bajo costo a personas sin hogar

SLP

El Universal

Se busca ofrecer vivienda a bajo costo a personas sin hogar en CDMX.

Diputados aprueban 9 dictámenes en tiempo récord
Diputados aprueban 9 dictámenes en tiempo récord

Diputados aprueban 9 dictámenes en tiempo récord

SLP

El Universal

La Cámara de Diputados logra consenso en múltiples reformas en una sesión histórica.