Médicos, en lucha contra Covid en CDMX, pese al cansancio

Médicos y personal de salud de la Ciudad de México que se encuentran en la primera línea de batalla para enfrentar el virus del SARS-CoV-2, manifestaron que están agotados, pero que por ética profesional seguirán luchando en beneficio de la sociedad en esta pandemia.

Como parte del Día del Médico, que se conmemora este viernes, Víctor Hugo López, doctor en Medicina Interna del Hospital General de Tláhuac de la Secretaría de Salud (Sedesa) capitalina, narró que a lo largo de estos seis meses de emergencia sanitaria no han bajado la guardia ante esta nueva realidad, pese a que en un principio carecieron de insumos y sufrieron violencia ante el desconocimiento del Covid-19.

"La violencia por parte de la sociedad, ante el desconocimiento de la enfermedad, fue lo que más nos pegó, nos insultaban, nos aventaban cloro, pero aun así seguimos luchando, y por otra parte carecimos de insumos en algún momento mientras que las personas acapararon todo, por fortuna llegó la sociedad civil y dependencias a ayudarnos momentáneamente, a la fecha la ayuda se ha ido olvidando", manifestó a EL UNIVERSAL.

El médico dijo encontrarse agotado, ya que no hay fecha para que termine la pandemia, y preocupado porque cuando regresa a su hogar no sabe si pueda contagiar a sus familiares. "Por fortuna no me he contagiado, pero hay compañeros que sí se han contagiado, es un riesgo aún [el Covid-19], y las personas no saben que desde los consultorios, área intensiva y carpas [triage] seguimos combatiendo", añadió.

Mientras que Mauricio López Hernández, médico en consulta externa del Hospital General Xoco y de un nosocomio privado, agradeció que la sociedad les ha dado un voto de confianza al personal de salud para salvar sus vidas, pero indicó que al principio de la pandemia los hospitales se encontraban en crisis por la falta de personal, protocolos y medicamentos.

"En el [Hospital] Xoco llegó un momento en el que no nos dábamos abasto en el área Covid, teníamos que hacer el trabajo de otros por la falta de personal, portar un cubrebocas es pesado, ahora imagina durante ocho horas, batas, overoles, era un infierno pero al final te decías: '¡Si no lo hago quién lo hará!'", comentó a esta casa editorial.

Solicitó a las personas que sean más conscientes de lo que ocurre en las clínicas y recordó que sigue la batalla. Desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta julio, se han registrado mil 54 contagios y 59 defunciones de trabajadores de la salud a causa del Covid-19, de acuerdo con la Sedesa.

Del total de las muertes, 38% son de enfermeras y enfermeros; 32% personal administrativo, laboratoristas, cocineros, camilleros y nutricionistas; 26% médicos y 4% residentes internos de pregrado y pasantes.



Se reconocen

En tanto el enfermero especialista del Hospital General Tláhuac, que se desempeña en el área Covid-19, Jair Eloy Jurado Buendía, explicó que entre colegas de la salud y personal de limpieza se han entregado reconocimientos por estar frente a la batalla contra el virus, ya que las autoridades no lo han hecho, pese a su esfuerzo. "Gracias por tu valor y profesionalismo 202, Lucha Covid-19", y "Lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él", son las frases que contiene la medalla para reconocer su esfuerzo.

"Somos fuertes, tanto médicos y enfermeras y enfermeros, así como personal hemos estado al frente con temor, pero por profesionalismo y ética no dejaremos solos a nadie. Todavía hay cierta angustia y aumento en el estrés en el personal por la incertidumbre de la pandemia".

Al respecto la secretaria de la Sedesa, Oliva López Arellano, indicó que al inicio de la pandemia carecieron, pero al momento hay más de 10 mil especialistas, de los cuales 4 mil han sido contratados por la coyuntura sanitaria y gracias a ellos se ha mantenido estable el sistema de salud. En ese sentido adelantó que la siguiente semana van a reconocer a los médicos y personal de salud que han estado en primera línea para luchar contra el coronavirus y aunque tienen un día extra de descanso no será posible darles a todos un bono por el riesgo, por la crisis financiera, únicamente será a los que son de base.

"Debemos reconocer la ética médica, el compromiso social que a pesar del miedo y cansancio y el riesgo de la propia vida han seguido comprometidos en la primera línea del combate de la pandemia, y antes de la pandemia por todo el compromiso de atender a todas las personas y mantener las unidades de salud y asistir a las que tienen mayores carencias", indicó.