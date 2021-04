Médicos privados de la Sierra Sur de Oaxaca exigen ser vacunados

"Soy personal de salud no vacunado", protestaron la tarde de este viernes médicos particulares de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la Sierra sur del estado de Oaxaca, quienes exigen ser tomados en cuenta y vacunados contra el Covid-19.

Por esa razón se manifestaron de manera pacífica en la entrada de ese municipio, acompañados por integrantes de Protección Civil, quienes a pesar de formar parte de la primera línea de contacto con pacientes con diagnóstico positivo por el nuevo coronavirus, no fueron tomados en cuenta en el esquema de vacunación que programó el gobierno federal.

Ante ello, realizaron un bloqueo en la carretera 175, para llamar la atención de las autoridades que no han dado respuesta a su exigencia.

Este viernes, en Oaxaca de Juárez y municipios conurbados, se realizó el segundo día de la jornada de vacunación para adultos mayores que recibieron la segunda dosis de la vacuna Pfizer, anti Covid-19.

Desde hace aproximadamente dos meses, los gobiernos estatal y federal reportaron que el personal médico que labora en instituciones públicas de salud fue vacunado en su totalidad.

Desde hace varios días, médicos particulares de diferentes entidades federativas, así como en la capital del país, se han manifestado para exigir ser inoculados contra el virus.

En enero pasado, El Universal informó que paramédicos de Oaxaca, quienes atienden a pacientes Covid tras recibir llamados de emergencia, tampoco serán parte del esquema de vacunación.

Mientras que en el Istmo de Tehuantepec, desde febrero pasado, hay un paro de labores del personal de salud de la jurisdicción 2 para exigir la vacunación de casi 800 empleados administrativos y médicos de centros de salud, a quienes se les ha dicho que no les corresponde la vacuna porque no son primera línea. Los centros médicos operan sólo con servicios en Urgencias.

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que entiende la demanda de los médicos, pero que ya existe una estrategia y deben esperar hasta que les toque ser vacunados.