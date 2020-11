Medida autoritaria, uso obligatorio de cubrebocas: AMLO

Ante la pandemia por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como una medida autoritaria y represiva el hacer obligatorio el uso de cubrebocas entre los ciudadanos, en entidades como Chihuahua, Guanajuato, Sonora y Nuevo León.

En su conferencia mañanera de este lunes, el Presidente señaló que respeta lo que decidan en los Estados, tanto los Congresos locales y los gobernadores.

"No soy partidario de las medidas coercitivas, lo mejor es hacer conciencia en la gente y tenerle confianza al pueblo, no a las medidas autoritarias, lo que decía Juárez, ´nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho´.

"Aquí no vamos a usar la fuerza, nada será obligatorio en cuanto a la pandemia porque sabemos que si le hablamos a la gente nos harán caso, nos hicieron caso al principio lo que nos ayudó mucho, la gente se portó muy bien y fue el momento más difícil que enfrentamos, porque el sistema de salud estaba por los suelos, no había ni ventiladores", señaló.

Recordó que llamó a la gente a quedarse en casa y se logró sin toque de queda, sin hacer obligatorio nada.

"Inclusive los empresarios actuaron por voluntad, tuvimos muy pocos problemas para convencerlos y aceptaron y resolvimos en el momento más difícil y crítico, ahora nosotros no vamos a recomendar nada, nada, absolutamente que signifique sometimiento, castigo, coerción, no, somos mayores de edad los mexicanos", agregó.

Señaló que hay quienes tienen afanes muy autoritarios, represivos, porque así es el conservadurismo; "es mano dura o mano blanda, pero no, no hace falta, la gente actúa bien".

"Aquí en la ciudad y en otras partes, todos cuidándose es ejemplar lo que hace la gente. Respeto lo que decidan en otros Estados, pero no comparto el que haya castigo, medidas represivas con la gente, tiene que converse, no vencer", apuntó.