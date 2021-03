Medios me mayoritean: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que critica a periodistas y a medios de comunicación porque lo "mayoritean" y acusó que el conservadurismo tiene a casi todos los medios de comunicación comprados, lo cual, aseguró, se refleja en un periodismo proempresarial y que protege a la corrupción.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que si no ejerciera su derecho de réplica, "nos aplastarían" con campañas de desprestigios.

"¿No considera Presidente que por salud pública, como jefe de Estado con la investidura de jefe de Estado debe de amainar los ataques directísimos a medios y a periodista y que sea la sociedad que identifique qué medio y qué periodistas se conducen con tal manera?", se le preguntó.

"Es que es muy desigual, me mayoritean, es que el conservadurismo los tiene a todos, casi a todos, comprados o alquilados con honrosas excepciones. Es un periodismo el que se ejerce desgraciadamente, no quiero generalizar, pero si es un periodismo corporativo, pro empresarial, incluso no solo pro empresarial, un periodismo que protege la corrupción.

"Entonces tenemos que decir nosotros algo, no prohibir, no censurar, pero sí ejercer el derecho de réplica que es lo que hacemos, porque de lo contrario pues nos aplastarían, como dominaban antes y lo siguen haciendo, con las campañas de desprestigio", dijo.