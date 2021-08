Megabancada, sólo para agenda legislativa: Morena

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que sí habrá megabancada de la Cuarta Transformación en San Lázaro, pero sólo para efectos de agenda legislativa y no para la elección de los órganos de gobierno para la 65 Legislatura.

Esto, después de que el pasado martes el propio Mier Velazco adelantó la conformación de una megabancada para quedarse con la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva el Primer Año de la 65 Legislatura.

Ahora, Mier Velazco informó que ya hubo un entendimiento y, con base en eso, se logró que se integren los grupos parlamentarios conforme al registro que tiene cada uno de los diputados, y éste ya se inició en la Secretaría General de la Cámara de Diputados.

"Era una posibilidad que estábamos analizando [megabancada] si no cambiaba la actitud y el discurso de nuestra contraparte, que es la coalición Va por México; logramos ya un entendimiento y con base en eso vamos a integrar los grupos parlamentarios conforme al registro que tiene cada diputado, y ya inició en la Secretaría General el registro y el trámite que nos permitan el 29 de agosto instalarnos como Cámara de Diputados en su sexagésima quinta Legislatura".

Dijo que avanzó el acuerdo y el entendimiento, y sí "va a haber una megabancada, sí para efectos de agenda legislativa, no para efectos de órganos de gobierno".

Pronosticó que el registro de bancadas será con base en los registros de partidos, con sus principios, con sus valores, "pero en el caso de nuestra coalición el propósito es avanzar en la Cuarta Transformación".

Cabe recordar que el próximo domingo 29 de agosto se llevará a cabo la sesión preparatoria donde la Mesa Directiva de Decanos, que estará presidida por Augusto Gómez Villanueva (PRI) y por Carlos Francisco Ortiz (Morena), Óscar Cantón Zetina (Morena), Alberto Anaya (PT), Leonel Godoy (Morena), Amalia García (MC) y Humberto Aguilar Coronado (PAN), tomará protesta a todos los 500 diputados federales que integrarán la 65 Legislatura.

Los coordinadores parlamentarios del PAN y del PRI, Jorge Romero y Rubén Moreira, respectivamente, adelantaron que si Morena se empecinaba en presidir la Jucopo y la Mesa Directiva no permitirían que se instalara la Mesa Directiva el próximo domingo; sin embargo, esa alternativa ya se cerró.

Este jueves hubo un encuentro privado entre Mier, Romero, Moreira y el líder perredista Luis Espinosa Cházaro, donde aseguraron que ya dirimieron sus diferencias y abrieron un canal de diálogo para negociar la agenda parlamentaria, así como la distribución de las presidencias de la Mesa Directiva y de la Jucopo.

Al respecto, Jorge Romero detalló que, aunque todavía no hay definiciones, quedó abierto un canal de diálogo.

"Lo que se tiene que hacer es dialogar, para eso nos paga la gente y por eso estamos cumpliendo con nuestra obligación parlamentaria de dialogar. Estoy seguro de que vamos a llegar a un acuerdo por el bien de nuestras bancadas y del país", dijo.