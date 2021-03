Mencionan a más políticos en audiencia sobre nómina de Duarte

Durante la audiencia de imputación por el caso de la nómina secreta del ex gobernador César Duarte, el Ministerio Público hizo mención de personajes como el de la priísta Beatriz Paredes Rangel, Graciela Ortiz, entonces secretaría general de PRI y hoy candidata, así como periodistas, integrantes del clero y particulares como supuestos beneficiarios de sobornos con dinero del erario público.

Tras un receso de seis horas durante la madrugada de este viernes, la audiencia de imputación de la alcaldesa con licencia y candidata del PAN a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván, así como de los ex diputados María Ávila y Rodrigo de la Rosa, del Verde Ecologista y PRI, respectivamente, continúa esta tarde en la ciudad de Chihuahua.

El Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado aseguró que el entonces gobernador ordenó a los titulares de la Secretaría de Hacienda disponer de recursos públicos para el pago de campañas políticas en diferentes estados de la República.

De acuerdo al expediente al que da lectura el Ministerio Público, Beatriz Paredes Rangel fue beneficiaria de la nómina secreta, al igual que Graciela Ortiz, entonces secretaria general del PRI a nivel nacional y hoy candidata del PRI a la gubernatura.

Por otro lado, se afirmó que el alcalde con licencia de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, quien actualmente aspira a una diputación federal por Morena, recibió también apoyo por 4.3 millones de pesos de esta nómina, mismos que devolvió a las arcas estatales apegándose a un criterio de oportunidad ofrecido por la Fiscalía General del Estado.

Por otro lado, se mencionó al ex senador y líder de la CTM en Chihuahua, Jorge Doroteo Zapata y a su hija Georgina Zapata, ambos afiliados al Revolucionario Institucional, como beneficiarios de la nómina.

Asimismo, se dio a conocer que cada obispo en Chihuahua recibió una cantidad de 100 mil pesos mensuales, en tanto que el Arzobispo recibía la cantidad de 200 mil pesos.

De acuerdo a esta investigación en la que está implicada la candidata a gobernadora del PAN, María Eugenia Campos Galván, ésta recibió el primer millón de pesos fraccionado en cinco partes, firmando un recibo por cada uno de estos pagos, asimismo, el diputado local por el PAN en la misma legislatura y quien ha fungido como su secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, se resistió a firmar los recibos por el pago de cantidades de 250, 350 y 400 mil pesos.

María Eugenia Campos y César Jáuregui habrían recibido, según esta acusación, 9 millones de pesos a manera de sobornos para aprobar cuentas públicas y deuda pública durante la administración duartista.

El recurso les era entregado en efectivo en el estacionamiento de la Secretaría de Hacienda, en el edificio Héroes de Reforma y en la lectura del expediente 2821/2020 se establece que la colaboración de BBVA fue clave para rastrear la ruta del dinero utilizada por Duarte Jáquez.