Menor muere al ser golpeado en la nuca por columpio en la GAM

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó sobre la muerte de un menor de 12 años mientras jugaba en un columpio tipo canastilla de un parque ubicado en la colonia Vasco de Quiroga, alcaldía Gustavo A. Madero.

La dependencia local detalló que el niño descendió del juego en movimiento y al regreso del mecanismo fue golpeado en la nuca.

Versiones recabadas por EL GRÁFICO de EL UNIVERSAL apuntan que por la magnitud del golpe en la cabeza, el menor comenzó a convulsionar.

--Nadie lo vigilaba

No hubo persona que lograra ayudar al menor. Y es que después de que los testigos se percataron que se encontraba tirado y sobre un charco de sangre, pidieron la ayuda de servicios de emergencia.

Los paramédicos acudieron al lugar para auxiliarlo, pero al llegar sólo informaron que el pequeño ya había muerto por el golpe en la cabeza.

--Vecinos no lo reconocieron

Al lugar se acercaron vecinos de la colonia, pero ellos no pudieron identificar el cadáver del niño.

Tampoco arribaron los familiares del menor. Por eso, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro de la agencia ministerial en la alcaldía de Gustavo A. Madero, en donde se espera que sea reclamado.