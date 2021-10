Menores de 12 a 17 años con comorbilidades serán vacunados con Pfizer

La titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó que están por ser asignadas las dosis de la vacuna Pfizer contra Covid-19 para los menores de 12 a 17 años con comorbilidades de la capital.

"Sí, tenemos previsto ya, además de la Alcaldía Cuajimalpa, ya está adelantada la información de que nos van a asignar vacuna Pfizer para iniciar la vacunación de menores, entre 12 y 17 años, con comorbilidades", dijo.

Expuso que todavía no está previsto que día se iniciaría la inoculación, pero el gobierno capitalino está listo en el momento que se asignen las dosis e iniciar con esta vacunación.

La funcionaria comentó que se seguirá llevando a cabo el esquema de inoculación con sedes vacunadoras, pero en el caso de los menores, ya no sería por alcaldía, sino, la propuesta es que haya un punto de vacunación en el norte de la Ciudad y otro en el sur.

"También dependiendo del volumen serían sedes pequeñas (...) aquí tendríamos más bien una propuesta de una sede en el norte y una sede en el sur", sostuvo la funcionaria.

Indicó que al momento no se tiene el número exacto de menores que se han registrado, pero el estimado es que 150 mil menores con diversos padecimientos recibirían la vacuna.

Hace unas semanas indicó que los padecimientos que serán prioritarios serán: enfermedad cardíaca congénita o adquirida con datos de insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial primaria o secundaria en tratamiento médico con antihipertensivos, enfermedad crónica pulmonar, enfermedades endocrinológicas, inmunosupresión moderada a grave, entre otras, así como el embarazo adolescente.