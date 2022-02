"Menos fallecidos por Covid en México, por confianza en vacunación", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que gracias a la confianza que tiene la gente en el gobierno, pues en otros países no todos aceptaron vacunarse, se logró que se padeciera menos y hubiera menos fallecidos durante la pandemia de Covid-19.

"Algo que quiero subrayar, la confianza de la gente en el gobierno, porque en otros países no todos aceptaron vacunarse, por eso nosotros, entre otros factores, logramos que se padeciera menos, que tuviésemos menos fallecidos".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, al presentar el Pulso de la Salud, el presidente López Obrador señaló que hay países que disponen de vacunas y apenas llegaron a inmunizar al 70% de su población porque la gente no quiere vacunarse.

"En nuestro país 90% de mayores de 18 años, eso nos ayuda mucho, porque si la vacuna protege, entre más vacunados, menos hospitalizados, menos fallecidos. La confianza, porque insistimos mucho que no había problema con la vacuna, aun con las campañas de desinformación de los efectos que podía tener la vacuna y la actitud escandalosa y sensacionalista de algunos medios de comunicación, la gente nos hizo caso y todos se vacunaron".

El mandatario presumió que en una lista de 200 países México se encuentra en el lugar número nueve con mayor aplicación de vacunas hasta el 14 de febrero y se ubica en el lugar 25 en fallecimientos, por debajo de Italia, Trinidad y Tobago, Paraguay, Colombia, Argentina, Estados Unidos, entre otros países.