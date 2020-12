Mensaje de Chertorivski, como el de un vendedor de seguros: Sheinbaum

Al ser cuestionada que Salomón Chertorivski, secretario de Salud con Felipe Calderón, ofrecería un mensaje sobre el manejo de la pandemia, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respondió que sería "como el de un vendedor de seguros".

"Probablemente sea un mensaje como de un vendedor de seguros. Él fue el inventor del Seguro Popular, o sea, él se dedicaba a vender seguros. Entonces, probablemente ese sea su mensaje", señaló Sheinbaum en conferencia de prensa.

Este miércoles, la jefa de Gobierno capitalina hizo un llamado urgente a la ciudadanía por la emergencia de Covid-19, "más allá" del semáforo epidemiológico.

"Estamos en alerta por Covid-19", respondió Sheinbaum al ser cuestionada si la Ciudad de México continúa en semáforo epidemiológico naranja.

Asimismo, expuso que en cuanto a hospitalización, la capital está en el mismo nivel de mayo y queda una semana para la saturación hospitalaria.

Sheinbaum también llamó a seguir cinco reglas para evitar contagios de coronavirus:

1.- Quédate en casa, si no tienes que salir no salgas.

2.- Si es indispensable que salgas, usa cubrebocas y mantén siempre sana

distancia.

3.- No hacer fiestas, posadas, ni reuniones con amigos y familiares.

4.- Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

5.- Si eres positivo a Covid-19, mantén aislamiento 15 días y llama a Locatel para seguimiento médico.

A través de sus redes sociales, Chertorivski señaló que la sumisión del Gobierno de la Ciudad de México a los errores del Gobierno central "se está pagando demasiado caro".

"Estamos todos en obligación de detener una crisis que no cesa de crecer. La emergencia demanda un cambio", escribió.