Mercados deben estar tranquilos tras propuesta para Banxico: Monreal

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la subsecretaria de Egresos de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, será propuesta para integrarse a la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que los mercados deben "estar tranquilos porque los legisladores van a actuar con responsabilidad y seriedad para evitar zozobra, incertidumbre o nerviosismo en la economía.

Durante la conferencia "Reformas al sistema de Justicia", Monreal Ávila informó que ya inició reuniones con los coordinadores de los partidos políticos para acordar el proceso de ratificación de este nombramiento en Banxico.

"El Senado actuará con responsabilidad respecto al nombramiento que el Presidente de la República nos envíe para integrar la Junta de Gobierno del Banco de México y se evite cualquier zozobra e incertidumbre, o nerviosismo en la economía y en los mercados. El Senado va a actuar con responsabilidad y con seriedad en este y otros asuntos que son de vital trascendencia", indicó.

Ricardo Monreal reveló que este miércoles se reunió con los coordinadores de dos partidos políticos, con los que acordó celebrar las reuniones en la comisión respectiva, llamar a comparecencia a la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Víctoria Rodríguez Ceja, y procesar su nombramiento en tiempo y forma.

Por otro lado, Monreal anunció que en los próximos días presentará una iniciativa para combatir los excesos del Poder Judicial, porque frente a lo que vive México, dijo, no puede haber órganos de gobierno con tantos privilegios y ostentación.

"No puede la Corte mantenerse ajena a esta realidad que vive el país, por eso en su momento, en los próximos días habremos de plantear reformas y exhortos a la Corte para moderar esta situación que vive y que se aleja del ideal que nosotros pretendemos", declaró.

También hizo un llamado al gobernador de Veracruz, Cuitlahuac García, para que no permita que se sigan cometiendo en su estado excesos del Poder Judicial en la aplicación de la justicia y en la persecución de delitos.

Ricardo Monreal se pronunció por derogar el delito de "ultrajes a la autoridad", un delito de reciente creación que, de manera desproporcionada, implica prisión oficiosa.

Dijo que en todo el país, el sistema de justicia padece aún de muchas deficiencias.

--AMLO propondrá a Victoria Rodríguez Ceja para Banxico

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que propondrá a Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Hacienda (SHCP), para encabezar el Banco de México.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, y al confirmar que no propondría a Arturo Herrera, extitular de la SHCP para encabezar Banxico, López Obrador destacó que Victoria Rodríguez Ceja ha "estado actuando muy bien" y que tiene un desempeño ejemplar como subsecretaria.

López Obrador afirmó que gracias a Rodríguez Ceja, se debe que el país tenga estabilidad financiera. Indicó que entre hoy y mañana, enviará esta propuesta al Senado.

"En efecto, no va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México. Voy a enviar en esta semana la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja, la subsecretaría de Hacienda, ella será nuestra propuesta para el Banco de México. Hoy o mañana vamos a enviar", declaró el Presidente.