Mérida se suma como nueva base de operación de Viva Aerobus

A partir de diciembre, el Aeropuerto Internacional de Mérida será una nueva base de operación para la aerolínea Viva Aerobus.

Una base operativa es un aeropuerto en donde pernoctan las aeronaves y residen los tripulantes e ingenieros de base, por lo que la flota y el personal regresan al final del día a su casa.

Tener una base de operación permite incrementar itinerarios de vuelo y la apertura de nuevas rutas en la región.

Por lo tanto, a partir de diciembre, un avión Airbus pernoctará en el aeropuerto de Mérida, lo que da paso a la apertura de dos nuevas rutas: Querétaro-Mérida y León- Mérida, las cuales estarán disponibles a partir del 16 y 18 de diciembre.

Asimismo, a partir del 23 de septiembre comenzará a operar el nuevo servicio Toluca-Mérida.

"Sumar a Mérida como nuestra sexta base de operaciones, no solo nos ayudará a cumplir nuestras metas de crecimiento; también impulsará el turismo y el desarrollo económico de la región.

"Estaremos creando alrededor de 300 fuentes de empleo entre tripulantes, técnicos de mantenimiento y personal de aeropuertos. Vemos buenas oportunidades de mercado en la ciudad, en donde contamos con la confianza y preferencia de los pasajeros", dijo Juan Carlos Zuazua, director general de Viva Aerobus.

El tráfico desde y hacia Mérida incrementó un 52% en comparación con enero-julio 2021, sumando más de 595 mil pasajeros transportados para la aerolínea.

Mérida ha sido un destino clave para Viva Aerobus desde su llegada al estado en junio de 2007 con la ruta Mérida-Monterrey, creciendo su red a siete rutas actualmente y tres por inaugurar.

Por su parte, Leonardo Alejandro Vales, director de Desarrollo de Rutas y Clientes de ASUR, destacó que el tráfico de pasajeros en este grupo aeroportuario continúa en crecimiento por lo que, el anuncio de Viva Aerobus, suma al panorama alentador que actualmente se registra.

"La elección de Mérida como nueva base operativa, no solo habla de la confianza que tiene Viva en la región, sino que además implicará un gran impulso para continuar con la sinergia entre el sector aéreo y turístico del sur del país, cuyos resultados se traducirán en mayor conectividad, inversiones y especialmente, en la recuperación del sector aeroportuario", apuntó.

Viva cuenta con seis bases operativas: Cancún, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y, ahora, Mérida.

Durante el anuncio, estuvieron presentes el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal y la titular de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán, Michelle Fridman.

Categoría 1. Por otro lado, el director general de Viva Aerobus comentó que debido a la degradación a Categoría 2 de la seguridad aérea, la aerolínea no pudo abrir siete rutas hacia Estados Unidos.

Había tres rutas que estaban por lanzar cuando se dio la degradación de categoría en mayo de 2021, y en los meses posteriores se pudieron abrir entre tres y cuatro rutas más, pero esto no ocurrió.

La aerolínea desconoce cuándo se podría recuperar la Categoría 1 por parte del gobierno federal.