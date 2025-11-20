logo pulso
Mexicana condenada a 20 años por robo con violencia en Baja California

Tres hombres detenidos por el asesinato de los hermanos Robinson en Baja California, mientras se espera sentencia para la pareja involucrada.

Por AP

Noviembre 20, 2025 08:55 p.m.
A
Mexicana condenada a 20 años por robo con violencia en Baja California

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Una mexicana fue condenada a 20 años de prisión tras declararse culpable del delito de robo con violencia en el caso de dos australianos y un estadounidense que fueron asesinados el año pasado en las costas del estado de Baja California, en el noroeste de México, anunciaron el jueves autoridades estatales.

El crimen de los hermanos australianos Callum Ryan Robinson y Jake Martin Robinson y del estadounidense Carter Redd Rhoad desató conmoción y avivó las preocupaciones por los riesgos que enfrentan los turistas ante la violencia que golpea vastas regiones de México.

En un procedimiento abreviado, Ary Gisell Silva Raya fue sentenciada tras declararse culpable de los delitos de "robo calificado con violencia" y "robo de vehículo con violencia", indicó la Fiscalía de Baja California. Asimismo, un juez local le impuso a Silva Raya un pago de 54.285 pesos (unos 2.714 dólares) por reparación de daño.

Según un comunicado de la fiscalía estatal, Silva Raya llegó el 27 de abril del 2024 a Punta San José, a unos 80 kilómetros al sur de Ensenada, donde tuvo contacto con los tres extranjeros e "instigó a uno de sus acompañantes a despojarlos de sus bienes", lo que se concretó un día después.

La mujer, que fue pareja de uno de los detenidos por el caso, fue arrestada poco después que se localizaron los cuerpos de los hermanos Robinson y Rhoad, quienes habían viajado en abril del año pasado a Punta San José para surfear.

Allí fueron asaltados, golpeados y asesinados y luego sepultados en un pozo donde los localizaron las autoridades.

Por el caso fueron detenidos tres hombres, entre ellos Jesús Gerardo García, alias "el Kekas", palabra que en la jerga local significa quesadillas o tortillas de queso. García fue pareja de Silva Raya, a quien las autoridades le incautaron un teléfono de una de las víctimas. Los tres hombres están a la espera de sentencias.

