Mexicana muerta en tiroteo en EE.UU. buscaba vestido para su hija

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 16 (EL UNIVERSAL).- Ana Moreno, de 39 años, y residente de Dallas, Texas, estaba ilusionada. La graduación de una de sus tres hijos estaba cerca y se dirigía con ella a recoger el vestido para ese día especial. En cambio, encontró la muerte.

Mientras conducía hacia el centro comercial donde compraron el vestido, el pasado 13 de mayo, se desató un tiroteo entre personas de otros dos vehículos. Ana, originaria de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y su hija, quedaron atrapadas. Una de las balas perdidas la alcanzó.

La mujer fue trasladada al hospital junto con otros tres hombres que también recibieron impactos de bala. Sin embargo, ella no lo logró y se le declaró muerta.

La hija de Moreno, Amy Rodríguez, de 18 años, contó que cuando comenzaron los disparos, ella le dijo a su madre que siguiera manejando, pero ésta le hizo señales de que ya no podía continuar. Luego, la mujer cayó sobre su hija. "Cuando la miré, vi la sangre...y lo supe", dijo a Fox4. La muerte ocurrió un día antes de la celebración en Estados Unidos del Día de las Madres.

Jacob Fax también iba en su auto con su esposa cuando se desató el tiroteo. Escuchó a la hija de Moreno pedir ayuda. "Se veía aterrorizada. Intentaba que alguien ayudara a su madre. Estaba asustada", contó a Fox4.

Cuando corrió a ayudar, se dio cuenta de que no había nada qué hacer. "No respiraba. Le tomé el pulso", dijo.

En la plataforma GoFundMe se creó una campaña para recaudar dinero para los costos del funeral de Moreno, quien deja un hijo y dos hijas. Hasta este martes, acumula 11 mil 530 dólares, de 15 mil fijados como meta.

La policía no tiene detenidos relacionados con este tiroteo, pero mantiene abierta la investigación y pidió a cualquier persona que tenga algún dato contactarlos.