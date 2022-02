Mexicano huye de Kiev con su esposa embarazada

CIUDAD DE MÉXICO., febrero 25 (EL UNIVERSAL).- Ante los ataques que Rusia ha emprendido contra Ucrania, el matamorense Alex Ricalday, tuvo que salir de Kiev con su esposa embarazada para ponerse a salvo.

Por medio de redes sociales y en entrevista a una televisora, el joven informó la situación que atraviesan al tratar de escapar vía terrestre.

Comentó que en las últimas 24 horas se ha vivido un cambio drástico, por lo que tratan de salir de Kiev para dirigirse a un pueblo cercano a Polonia.

"Ya llevamos 12 horas de viaje cuando normalmente se hacen cinco, nuestra intención es llegar a Polonia, viajamos, mi esposa quien está embarazada y mi suegro es quien va conduciendo nuestro automóvil, después tomaremos un transporte ya en la frontera con Polonia", dijo a la televisora. El viaje, lo realizan desde la madrugada del jueves vía carretera, pero que debido al intenso tráfico, es que llevan 12 horas de trayecto.

"No es tan fácil salir en estos momentos, esto debido a las circunstancias que se están viviendo. Son muchos sentimientos encontrados, uno no está impuesto a esto, no sabe uno lo que va a pasar, para poder salir de Kiev hay que pasar por donde están todos los mandos militares, eso lo hace un poco más complicado, ya que en cualquier momento se pudiera presentar un ataque en dichos lugares", narró mientras viajaba en su automóvil.

Ana Ricalday Rocha, cuñada de Alex, utilizó su cuenta de Facebook para agradecer a quienes han orado por los jóvenes.

"Estamos agradecidos por todas las oraciones del pueblo de Dios. Hemos estado esperando dese el día de ayer por la noticia de que mi cuñado Alex Ricalday y su esposa Kate Ricalday estuvieron a salvo en Polonia. En este momento se encuentran en espera en las largas líneas de la frontera de Polonia para cruzar. Dios es bueno, a él sea la gloria".