"Mexicanos armados" contratados para cuidar muro de Trump: NYT

Dos informantes acusaron a contratistas encargados de la construcción del muro fronterizo del presidente Donald Trump de introducir ilegalmente a equipos de seguridad mexicanos armados en Estados Unidos para vigilar los sitios de construcción, revela hoy el diario The New York Times, con base en documentos de la corte que fueron hechos públicos el viernes por un juez federal.

Los dos empleados, contratados como parte del equipo de seguridad, acusaron a la compañía Sullivan Land Services Co (S.L.S), así como a la subcontratista Ultimate Concrete, de El Paso, Texas, de contratar a trabajadores que no habían sido aprobados por el gobierno de Estados Unidos, de "inflar" los costos de construcción y de hacer declaraciones falsas sobre este proceder.

De acuerdo con el Times, los informantes señalaron que Ultimate Concrete llegó incluso a construir un camino sucio para acelerar los cruces fronterizos ilegales a algunos puntos en San Diego, usando los propios vehículos de construcción para tapar la visibilidad de las cámaras de seguridad. Un supervisor del Cuerpo de Ingenieros del Ejército habría aprobado la operación, señala la acusación que fue presentada en febrero pero que apenas fue dada a conocer el viernes pasado.

La acusación se da a conocer luego de que el mismo periódico revelara que el muro, que Trump prometió, sin cumplir, que pagaría México, no es en absoluto impenetrable, y ha sido cruzado, repetidas veces, por migrantes, lo que ha obligado a hacer reparaciones que, de acuerdo con los informantes, fueron realizadas por trabajadores que el gobierno no autorizó a hacer el trabajo.