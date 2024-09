Mexicanos desplazados se quedan en Guatemala

Cuilco, Guatemala.- El temor de que sus hijos sean reclutados de manera forzosa por el grupo criminal que controla parte de la franja fronteriza mexicana mantiene en vilo a los chiapanecos que desde hace casi dos meses permanecen en territorio guatemalteco sin asistencia institucional, sin servicios de salud y sin acceso al trabajo, donde subsisten con la ayuda de las comunidades, ONG e iglesias.

El próximo 25 de septiembre se cumplirán dos meses desde que unos 400 mexicanos decidieron cruzar la frontera para pedir refugio a sus vecinos guatemaltecos, tras ser atemorizados por varios días de balaceras, el paso de los “monstruos” y el trajinar de hombres que blandían fusiles.

Mexicanos de varias comunidades de Amatenango de la Frontera, Chiapas, huyeron el pasado 25 de julio en medio de la lluvia. Ascendieron por las montañas cargando algunas pertenencias. Varios jóvenes tuvieron que llevar a espaldas a sus padres y abuelos enfermos. Después de tres horas de camino, llegaron a Oaxaqueño, Unión Frontera, Ampliación Nueva Reforma y Plan las Vigas, comunidades de Cuilco, Guatemala, donde pidieron refugio.

En estos dos meses no han faltado los frijoles, sopa, tortillas y tamales; sin embargo, no hay frutas ni verduras, porque ahora no se puede ir al mercado de Amatenango de la Frontera a comprarlas. En Guatemala no hay dónde adquirirlas, aunque los mexicanos tampoco tienen dinero para hacerlo.