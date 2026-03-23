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Mexicanos encabezan deportaciones

Por El Universal

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Mexicanos encabezan deportaciones

Ciudad de México.- En 2025, las familias mexicanas encabezaron el mayor número de detenciones en los más de 9.8 millones de kilómetros cuadrados de territorio estadounidense, por encima de las provenientes de Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, de acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

El reporte del organismo señala que durante ese año fueron capturadas 39 mil 34 familias mexicanas, mientras que las originarias de Venezuela sumaron 27 mil 953; las de Honduras, 13 mil 209, y las de Guatemala, 9 mil 643. En ese mismo periodo, los mexicanos se mantuvieron como el principal grupo nacional detenido en Estados Unidos, al concentrar una proporción relevante del total de encuentros migratorios registrados por la autoridad fronteriza.

El extitular del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén López, asegura que el asedio del gobierno de Trump contra los migrantes ha alcanzado niveles extremos, con el uso de una fuerza de carácter paramilitar y una agresividad que deja de lado consideraciones humanitarias.

Human Rights Watch señala que el gobierno estadounidense lleva a cabo una campaña de redadas y detenciones a nivel nacional para impulsar una política de deportaciones masivas que separa familias y siembra temor en comunidades enteras.

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