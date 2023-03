Mexicanos: madrugadores, pero improductivos y con exceso de trabajo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL). - De acuerdo con un ranking publicado por el sitio World Statistics, que se dedica a publicar estadísticas que van de la inflación a la hora en que la gente se levanta o se va a dormir, México está en la lista de los "madrugadores", con una hora promedio de despertarse a las 7:09.

Sólo le ganan Colombia (6:31) e Indonesia (6:55). El país se ubica a la par de Japón y por encima de países como Alemania (7:25). Sin embargo, en este caso, el dicho de "al que madruga Dios le ayuda" está lejos de ser verdad.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es uno de los países menos productivos por hora laboral y uno de los que tienen jornadas laborales más largas en el mundo.

México se ubica a la par de Colombia entre los países donde la gente trabaja más horas: 48 semanales en promedio, o 9.6 horas diarias. A pesar de ello, ambos son de los más improductivos, junto con Sudáfrica, Costa Rica, Chile, Grecia, Hungría, Portugal y Polonia.

México también figura en la lista de países donde la gente se acuesta más tarde: en promedio, a las 12:20 am. Sólo le ganan Reino Unido (12:28); Brasil (12:32); Turquía (12:59); Grecia (1:05 am) y Rusia, a la misma hora, de acuerdo con World Statistics.

Mientras una hora promedio de trabajo en México aporta 22.2 dólares estadounidenses a la economía, esta contribución ronda los 110 dólares por hora en Irlanda. En el caso de España, se sitúa en torno a los 58 dólares, revela por su parte Statista, otro portal de estadísticas.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Internacional 2022 (IMCO), México obtuvo la posición 37 de los 43 países evaluados, con un nivel de competitividad bajo respecto a las otras 42 economías.

En cambio, el país no figura en la lista de los países con mejores salarios del mundo, que encabeza Luxemburgo, seguido por Islandia, Suiza y Estados Unidos.

¿En qué otras listas de World Statistics figura nuestro país? Lamentablemente, en dos negativas: Si se habla de las ciudades con más homicidios en 2022, de 10, 9 ciudades son mexicanas, encabezadas por Colima, Zamora (Michoacán) y Ciudad Obregón (Sonora).

En tasa de inflación, México ocupa el octavo lugar, con 7.91%. Esta lista la encabeza Argentina, con 98.8%, seguida por Turquía (55.18 %) y Rusia, con 11.8 %.